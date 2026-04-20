“ปรินทร์” จบที่ 4 ร่วมกอล์ฟรอยัล จูเนียร์ 2026 ที่ญี่ปุ่น

ปรินทร์ สารสมุทร ปิดเกมรอบสุดท้ายด้วยเบอร์ดี้ ทำสกอร์รวม 5 โอเวอร์พาร์ 221 จบอันดับ 4 ร่วม ในการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนชิงแชมป์เอเชียรายการ “เดอะ รอยัล จูเนียร์ 2026“ ที่สนามเดอะ รอยัล กอล์ฟ คลับ จังหวัดอิบารากิ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 19 เมษายนที่ผ่านมา
ศึกกอล์ฟเยาวชนชิงแชมป์เอเชียรายการ เดอะ รอยัล จูเนียร์ 2026 แข่งขันระหว่างวันที่ 17-19 เมษายนที่ผ่านมา มีนักกอล์ฟเยาวชนจากทั่วเอเชียร่วมชิงชัย 75 คน โดยโทรฟี่แชมป์เป็นของ เฉิง เว่ย เซียะ จากไชนีส ไทเป คว้าชับชนะไปด้วยสกอร์รวม 3 โอเวอร์พาร์ 219 ขณะที่ แอนฟิลด์-ปรินทร์ สารสมุทร ทำผลงานดีสุดในกลุ่มนักกอล์ฟไทยที่อันดับ 4 ร่วม ส่วน ลพัษภล ลิแบร์โต้ เอราช-โกเมซ จบอันดับ 18 ร่วม และ อจลวิชญ์ อนันตะเศรษฐกูล จบอันดับ 33