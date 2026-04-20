โรงเรียนนานาชาติเทรล จับมือราซิ่ง ซานทานเดร์ นำโปรแกรมลูกหนังอาชีพพัฒนาเยาวชนไทย

เมื่อวันที่ 20 เม.ย.2568 โรงเรียน Traill International ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญกับสโมสรฟุตบอลชื่อดังจากสเปน Real Racing Club de Santander (ราซิ่ง ซานทานเดร์) เพื่อนำองค์ความรู้และระบบการพัฒนานักฟุตบอลระดับโลกมาสู่ประเทศไทยเป็นครั้งแรก พร้อมกับสโมสรอุทัยธานี เอฟซี ภายใต้โครงการ Alpine Football Camp Training ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20-25 เมษายน 2569 โดยได้รับเกียรติจากนายวรวีร์ มะกูดี อดีตนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย นายองอาจ ก่อสินค้า อดีตเลขาธิการสมาคมฟุตบอลมาร่วมงานแถลงข่าวครั้งนี้ด้วย
ความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของวงการฟุตบอลเยาวชนไทย โดย Real Racing Club de Santander สโมสรที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1913 และมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 110 ปี จะนำประสบการณ์และระบบการพัฒนานักฟุตบอลที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล มาถ่ายทอดให้กับนักฟุตบอลเยาวชนไทย
โรเบิร์ต เทรล ผู้อำนวยการโรงเรียน Traill International กล่าวว่า "ตลอด 60 ปีที่ผ่านมา เรามุ่งมั่นส่งเสริมการศึกษาและกีฬา ความร่วมมือครั้งนี้ไม่ใช่แค่การนำความรู้จากต่างประเทศเข้ามา แต่คือการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และยกระดับมาตรฐานฟุตบอลไทยให้ทัดเทียมสากล งานนี้ถือเป็นโอกาสทองของเยาวชนและบุคลากรวงการฟุตบอลไทยที่จะได้เรียนรู้ระบบการเล่นและการบริหารทีมแบบสเปนโดยตรงจากต้นตำรับครับ"
ด้านตัวแทนจากสโมสร Real Racing Club de Santander กล่าวเสริมว่า "ผมเชื่อมั่นว่าระบบการฝึกซ้อมและแนวคิดที่เรานำมาจะช่วยพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทย และเป็นรากฐานที่สำคัญสำหรับอนาคตของวงการฟุตบอลในประเทศ"
สำหรับกิจกรรมที่น่าสนใจภายในงานจะมีกิจกรรมมากมาย อาทิ Alpine Football Camp Training: ค่ายฝึกซ้อมฟุตบอลระดับมืออาชีพ, Youth Football Clinic: คลินิกพัฒนาทักษะสำหรับเยาวชนอายุ U8-U15 โดยใช้ระบบ Racing 360° ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของสโมสร, สัมมนาวิชาการ: เจาะลึกเรื่อง Game Model, หลักการ Relationism และระบบการสอนแบบสเปน, World Football Scout Thailand 2026: เวทีสำหรับแมวมองและผู้เชี่ยวชาญแลกเปลี่ยนความรู้
ทีมงานผู้เชี่ยวชาญ สโมสรได้ส่งทีมงานระดับสูงเดินทางมาปฏิบัติงานด้วยตนเอง นำโดย เอดูอาร์โด เบเดีย เปลาเอซ ผู้อำนวยการฝ่าย International Area, อเล็กซ์ เฟร์นันเดซ ไซซ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาองค์กร และ ไฮเม อีซูอาร์ดี นักฟุตบอลอาชีพและผู้เชี่ยวชาญด้านอะคาเดมี่