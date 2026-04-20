“ไอซ์-พลอย” โค่นลอดช่องคว้าทองปิงปองเยาวชนอาเซียน

การแข่งขันเทเบิลเทนนิสเยาวชนชิงแชมป์อาเซียน 2026 "ไอทีทีเอฟ-เอทีทียู เซาท์ อีสต์ เอเชีย ยูธ แชมเปียนชิพส์ 2026" ที่ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 14-19 เมษายน 2569 โดยสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยส่งนักปิงปองเยาวชนทีมชาติจากรุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี และ 15 ปีรวม 20 คนเดินทางไปชิงชัยกับนักกีฬาเยาวชนชาติต่างๆ ของภูมิภาคอาเซียน
ล่าสุดทัพลูกเด้งขาโจ๋ของไทยได้เฮกันลั่น หลังจากพลาดเหรียญทองไปในประเภททีม แต่ในประเภทหญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี "ไอซ์" ภัตศราภรณ์ วงละคร กับ "พลอย" กุลภัสสร์ วิจิตรวิริยะกุล สองสาวคู่มือวางอันดับหนึ่งของทัพเยาวชนทีมชาติชุดปัจจุบันสามารถฝ่าเข้าถึงรอบรองชนะเลิศแล้วพิชิต ทราน ดิว หลิน กับ บุย ธิ บาว จากเวียดนาม 3-0 เกม ก่อนจะทะยานขึ้นไปคว่ำ ลอย มิง หยิง กับ โคลอี้ ไล สองตัวเก่งจากสิงคโปร์อย่างสุดยอดในรอบชิงชนะเลิศ 3-0 เกม คว้าเหรียญทองประเภทหญิงคู่รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปีของอาเซียนประจำปีนี้มาครอง และเป็นเหรียญทองเหรียญเดียวของทัพลูกเด้งเยาวชนไทยในรายการครั้งนี้
นอกจากนี้ทัพลูกเด้งเยาวชนไทยยังได้มาอีก 4 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง โดย 4 เหรียญเงินได้จาก ปณิตา วิจิตรธรรม กับ จิตรณดา อุ่นจิตร จากประเภทหญิงคู่รุ่นไม่เกิน 15 ปี, ภูมิภัทร น้อยทา จากประเภทชายเดี่ยวรุ่นไม่เกิน 15 ปี, ภัตศราภรณ์ วงละคร จากประเภทหญิงเดี่ยวรุ่นไม่เกิน 19 ปี และ ภัตศรากรณ์ วงละคร, กุลภัสสร์ วิจิตรวิริยะกุล, วิรัญชนา ศรีจักร, ชิสา คชมิตร จากประเภททีมหญิงรุ่นไม่เกิน 19 ปี
ส่วน 4 เหรียญทองแดงได้จาก ภูมิภัทร น้อยทา กับ ณภพ ดรณีรัตน์ จากประเภทชายคู่รุ่นไม่เกิน 15 ปี, ฐิตภัทร ปรีชาญาณ, เอกภพ คงศักดิ์ศรีสกุล, วีระศักดิ์ สาคำภี, อภิภูมิ ลักษณา จากประเภททีมชายรุ่นไม่เกิน 19 ปี, ณภพ ดรณีรัตน์, ภูมิภัทร น้อยทา, พิชาภพ อนุตรวิโรจน์กุล, ชนาเมธ สีเลี้ยง จากประเภททีมชายรุ่นไม่เกิน และ ธรรญธร มีแก้ว, ปณิตา วิจิตรธรรม, พัชรภรณ์ อุราพร และ จิตรณดา อุ่นจิตร จากประเภททีมหญิงรุ่นไม่เกิน 19 ปี