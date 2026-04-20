“เมย์-วิว” นำทัพแบดมินตันไทยลุยศึกชิงแชมป์โลก โธมัส-อูเบอร์ คัพ 2026 ที่เดนมาร์ก

สุดสัปดาห์นี้ทัพแบดมินตันไทย มีภารกิจลงทำการแข่งขันเพื่อชาติในศึกชิงแชมป์โลก ประเภททีม "โธมัส-อูเบอร์ คัพ 2026" ที่เดนมาร์ก ระหว่างวันที่ 24 เม.ย. - 3 พ.ค.นี้
รายการนี้ดาวดังของไทยทั้งประเภทชายและหญิงมากันครบ ทีมชายไทย นำโดย "วิว" กุลวุฒิ วิทิตศานต์ มือ 2 ของโลก, "อิคคิว" พณิชพล ธีระรัตน์สกุล, "บาส" เดชาพล พัววรานุเคราะห์ โดยทีมชาย ไทยเคยเป็นรองแชมป์ 1 สมัย เมื่อปี 1961
ด้านทีมหญิง ที่เคยเป็นรองแชมป์ 1 สมัย ในปี 2018 และได้เหรียญทองแดง 3 สมัย ในปี 2012, 2020, 2022 ชุดนี้นำทัพโดย "เมย์" รัชนก อินทนนท์ มือ 7 ของโลก พร้อมด้วย "หมิว" พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์, "ครีม" บุศนันทน์ อึ๊งบำรุงพันธุ์ และ "เม" ศุภนิดา เกตุทอง
ขณะเดียวกันช่วงของการแข่งขันดังกล่าว ก็คือวันที่ 25 เม.ย. นี้ จะมีการประชุมใหญ่ BWF เพื่อลงมติ เปลี่ยนระบบนับคะแนนเป็น ชนะ 2 ใน 3 เกม (เกมละ 15 คะแนน) ด้วย ซึ่งเป้าหมายก็เพื่อเพิ่มความตื่นเต้นและถนอมร่างกายนักกีฬา
สำหรับโปรแกรมของทีมชายไทย จะทำการแข่งขันในแบ่งกลุ่มโธมัส คัพ อยู่สาย D มีดังนี้
24 เม.ย. (17.00 น.)
ไทย พบ ฝรั่งเศส
26 เม.ย. (13.30 น.)
ไทย พบ อินโดนีเซีย
28 เม.ย. (23.30 น.)
ไทย พบ แอลจีเรีย
สำหรับโปรแกรมของทีมหญิงไทย ที่จะแข่งขันในอูเบอร์ คัพ ในรอบแบ่งกลุ่ม อยู่สาย D มีดังนี้
24 เม.ย. (23.30 น.)
ไทย พบ บัลแกเรีย
26 เม.ย. (13.30 น.)
ไทย พบ สเปน
28 เม.ย. (23.00 น.)
ไทย พบ เกาหลีใต้