ทนายรถถังจี้ ONE อย่าเสียสัจจะ ขอให้รีบเคลียร์สถานะนักชกอิสระก่อนไฟต์ 29 เม.ย.นี้

ทนงค์ แซ่จิ้ว ทีมงานทนายความของ รถถัง จิตรเมืองนนท์ ออกมาเคลื่อนไหว โดยโพสต์ผ่านหน้าเฟซบุ๊คแสดงถึงความกังวลต่อกระแสข่าวที่มีการนำเสนอออกไปว่า การเจรจาของ “รถถัง” กับ "ONE Championship ยังไม่ยุติดี และ ONE ยังไม่ได้ตอบรับสถานะอิสระของนักกีฬา
ในโพสต์ดังกล่าว ระบุว่า
หนังสือแถลงการณ์ #เรื่อง การเรียกร้องให้ปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกันและชี้แจงข้อเท็จจริงต่อสาธารณชน
เรียน คณะผู้บริหาร บริษัท ONE Championship อ้างถึง การแถลงข่าวร่วมและบันทึกข้อตกลงสันติวิธี
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2569 ณ ค่ายมวยจิตรเมืองนนท์
ตามที่ บริษัท ONE Championship และ นายทินกร ศรีสวัสดิ์ รถถัง จิตรเมืองนนท์ ได้มีการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางกฎหมายจนบรรลุข้อตกลงร่วมกันเป็นที่ยุติ และได้แถลงต่อสื่อมวลชนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2569 ที่ผ่านมานั้น
ข้าพเจ้าในนามคณะทำงานฝ่ายกฎหมายผู้รับผิดชอบคดี มีความกังวลอย่างยิ่งต่อกระแสข่าวที่ปรากฏในสื่อมวลชนชั้นนำ( https://www.bangkokpost.com และสำนักข่าวต่างๆ ซึ่งนำเสนอข้อมูลในทำนองว่า
"การเจรจายังไม่เป็นที่ยุติ" และ "ONE Championship ยังมิได้ตอบรับสถานะอิสระของนักกีฬา"
ข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงแต่คลาดเคลื่อนต่อสาระสำคัญของข้อตกลงที่ทำไว้ร่วมกัน แต่ยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อขวัญกำลังใจของนักกีฬา มิตรภาพอันดี ที่เพิ่งฟื้นฟูขึ้น และสร้างความสับสนต่อสาธารณชนทั่วโลกที่เฝ้าติดตามเหตุการณ์นี้
เพื่อให้ข้อตกลงสันติวิธีดำเนินไปอย่างราบรื่นและศักดิ์สิทธิ์ คณะทำงานฝ่ายกฎหมายของ รถถัง จิตรเมืองนนท์ จึงขอเรียกร้องให้ ONE Championship ดำเนินการดังนี้
การยืนยันเจตนารมณ์ (Affirmation of Agreement)
ขอให้ ONE Championship ปฏิบัติตามข้อตกลงเบื้องต้นอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะประเด็นการยุติคดีความและการเปลี่ยนสถานะนักกีฬาเป็น "นักชกอิสระ" (Independent Athlete) สำหรับศึกวันที่ 29 เมษายนนี้ ตามที่ได้แจ้งต่อสื่อมวลชนในวันแถลงข่าว
การชี้แจงข้อเท็จจริง (Official Clarification)
ใคร่ขอให้ทางองค์กรดำเนินการชี้แจงหรือสื่อสารอย่างเป็นทางการ เพื่อปฏิเสธหรือแก้ไขข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจากแหล่งข่าวสื่อมวลชนดังกล่าว เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันในระดับสากล และป้องกันมิให้มีบุคคลใดนำประเด็นสัญญาไปบิดเบือนหรือคาดเดาจนเกิดความเสียหายต่อทุกฝ่าย
การรักษาสภาพแวดล้อมทางบวก (Preservation of Goodwill)
ในฐานะคู่สัญญาที่มุ่งเน้นอนาคตของวงการมวย ทั้งสองฝ่ายควรระมัดระวังการให้ข่าวหรือข้อมูลจาก "แหล่งข่าววงใน" ที่อาจทำลายความไว้วางใจที่เพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่
ทางฝ่าย รถถัง จิตรเมืองนนท์ ขอยืนยันด้วยเกียรติว่า พร้อมจะปฏิบัติตามพันธสัญญาที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัดที่สุด ทั้งในเรื่องการชกนัดพิเศษและการงดเว้นการพาดพิงถึงความขัดแย้งในอดีต
แต่ทั้งนี้ ความสงบเรียบร้อยจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ ONE Championship ปฏิบัติในมาตรฐานเดียวกัน
และให้ความคุ้มครองต่อข้อเท็จจริงที่ตกลงกันไว้มิให้ถูกเบี่ยงเบน
คณะทำงานฝ่ายกฎหมายหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ONE Championship จะแสดงความชัดเจนในเรื่องนี้โดยเร็วที่สุด เพื่อร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในศึก ONE Samurai 1 ให้สมบูรณ์แบบที่สุด
ขอแสดงความนับถือ
ทนาย เอกนิติ ภูมา และคณะทำงาน: ทนาย Santi W Sankwanna, ทนาย Jane JPlaw ทนายโย่ง เสรี