ตรังรูดม่านศึกเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย สนามที่ 1

นายณรงค์ โสภารัตน์ ผอ.สนง.กกท.จ.ตรัง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2569 ที่ผ่านมา ณ บริเวณคลองลัดผันน้ำแม่น้ำตรัง ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ได้มีการจัดพิธีปิดการแข่งขันเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2569 (สนามที่ 1) โดยได้รับเกียรติจาก พันจ่าโท อนันต์ บุญสำราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและกล่าวปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการ
การแข่งขันในสนามที่ 1 นี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการสะสมคะแนนเพื่อเฟ้นหาแชมป์ประเทศไทย ซึ่งสนามคลองลัดผันน้ำแห่งนี้ได้รับการยอมรับว่ามีสภาพร่องน้ำที่สมบูรณ์และได้มาตรฐานระดับสากล โดยบรรยากาศในงาน ประธานในพิธีได้มอบเหรียญรางวัลและถ้วยเกียรติยศให้กับนักกีฬาที่ชนะเลิศในแต่ละประเภท ท่ามกลางเสียงเชียร์กึกก้องจากเพื่อนร่วมทีม
พันจ่าโท อนันต์ บุญสำราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้กล่าวชื่นชมความสำเร็จของการจัดงานในครั้งนี้ว่า จังหวัดตรังมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพสนามแรก การแข่งขันในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา แต่ยังเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและศักยภาพของตำบลนาโต๊ะหมิง ให้เป็นที่รู้จักในฐานะสนามกีฬาระดับประเทศ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม
