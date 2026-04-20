ถูกใจคอบอลเยอรมัน “ทรูวิชั่นส์ นาว” คว้าลิขสิทธิ์ “เดเอฟเบ โพคาล” ถ่ายทอดผ่าน OTT ที่เดียวในไทย ตอกย้ำความตั้งใจสู่เจ้าคอนเทนต์กีฬาโลก

ทรูวิชั่นส์ นาว (TrueVisions NOW) เดินหน้าตอกย้ำการเป็นผู้นำคอนเทนต์กีฬาระดับโลก ประกาศศักดาเบอร์หนึ่ง คิง ออฟ สปอร์ต มุ่งมั่นมอบประสบการณ์การเข้าถึงฟุตบอลเยอรมันให้แก่แฟนบอลชาวไทยอย่างเหนือชั้นด้วยการได้รับสิทธิ์เอ็กซ์คลูซีฟ OTT เพียงรายเดียวในประเทศไทย สำหรับการถ่ายทอดสดฟุตบอลถ้วยรายการใหญ่ที่สุดของเยอรมนี เดเอฟเบ โพคาล (DFB-Pokal) เสิร์ฟความเดือดแบบน็อคเอาท์แพ้คัดออก ที่รวมยอดทีมแกร่งอย่าง บาเยิร์น มิวนิก และ โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ การันตีความมันระดับห้าดาวให้คอบอลชาวไทยได้ลุ้นระทึกไปกับมนต์เสน่ห์ของฟุตบอลเยอรมันแบบจุใจผ่านแอปพลิเคชันทรูวิชั่นส์ นาว (TrueVisions NOW) เท่านั้น
องอาจ ประภากมล หัวหน้าผู้บริหาร หน่วยงานทรูวิชั่นส์และมีเดีย บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “ในฐานะผู้รับสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลรายการ เดเอฟเบ โพคาล DFB-Pokal ผ่านสตรีมมิ่งแอปพลิเคชันทรูวิชั่นส์ นาว (TrueVisions NOW) แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย เรามุ่งมั่นที่จะมอบประสบการณ์การรับชมที่เหนือระดับ และภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้นำเสนอความเข้มข้นของฟุตบอลถ้วยรายการใหญ่ที่สุดจากเยอรมนีมาสู่สายตาแฟนบอลชาวไทย เพราะทุกวินาทีในสนามคือการเดิมพันด้วยศักดิ์ศรีที่สะกดทุกสายตา เราเชื่อมั่นว่าความเดือดของทุกแมตช์จะครองใจแฟนบอลชาวไทย และมอบความประทับใจให้คุณในทุกนาทีที่รับชม”
ทางด้าน เคย์ ดัมม์โฮลซ์ ผู้อำนวยการฝ่ายลิขสิทธิ์สื่อของ DFB GmbH & Co. KG เสริมว่า "เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับ ทรูวิชั่นส์ ผู้นำด้านการถ่ายทอดสดที่มีฐานผู้ชมที่แข็งแกร่งในประเทศไทย ความร่วมมือในครั้งนี้จะทำให้แฟนบอลชาวไทยได้รับชมและสัมผัสประสบการณ์ที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นในศึกฟุตบอล เดเอฟเบ โพคาล (DFB-Pokal)”
ปักหมุดความมัน! เตรียมนับถอยหลังสู่โค้งสุดท้ายของความเดือดในรอบรองชนะเลิศ (Semi-Finals) DFB-Pokal ที่จะระเบิดศึกในวันที่ 23 - 24 เมษายนนี้ ชมสดทุกแมตช์ที่เดียวที่แอปพลิเคชันทรูวิชั่นส์ นาว (TrueVisions NOW) กับแพ็กเกจสุดคุ้ม NOW Football เพียง 199 บาทต่อเดือน
สัมผัสประสบการณ์ฟุตบอลเยอรมันที่ยอดเยี่ยมได้ทางสตรีมมิ่งแอปพลิเคชันทรูวิชั่นส์ นาว (TrueVisions NOW) เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทรูวิชั่นส์ นาว (TrueVision NOW) ก็สามารถรับชม และเชียร์ทัพนักกีฬาไทย ทุกการแข่งขัน ผ่านสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต สมาร์ททีวี และกล่องทรูไอดี เพียงค้นหาคำว่า TrueVisions NOW ทาง App Store (IOS), Google Play (Android) และทาง TV STORE อาทิ Apple TV, Android TV, Samsung TV, LG TV