กกท. ตั้งเป้าทัพไทยติดท็อป 3 ศึกเอเชียนบีชเกมส์ เผยเงินรางวัลกองทุนฯ เหรียญทอง รับ 3 แสนบาท

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เชื่อมั่นศักยภาพนักกีฬาไทย จะคว้าได้ 15 เหรียญทองตามเป้า และติดท็อป 3 ของตารางเหรียญรางวัลมหกรรมกีฬาเอเชียนบีชเกมส์ ครั้งที่ 6 พร้อมเผยหลักเกณฑ์เงินรางวัลจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เหรียญทองรับ 300,000 บาท เหรียญเงิน 150,000 บาท และเหรียญทองแดง 75,000 บาท ส่วนโปรแกรมการแข่งขันวันแรก วันที่ 23 เมษายน 2569 ทัพไทย มีลุ้นจากยูยิตสูและว่ายน้ำมาราธอน
ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาทีมชาติไทย ชุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนบีชเกมส์ ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 22-30 เมษายน 2569 ที่เมืองซานย่า สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งมีการแข่งขันรวม 14 ชนิดกีฬา ชิง 62 เหรียญทอง มีนักกีฬาจาก 45 ประเทศในทวีปเอเชีย กว่า 1,790 คนร่วมชิงชัย ขณะที่ประเทศไทย ส่งนักกีฬาร่วมแข่งขัน 176 คน ครบทุกชนิดกีฬา โดยแฟนกีฬา สามารถติดตามผลงานพร้อมให้กำลังใจทัพไทย ผ่านการถ่ายทอดสดทางช่อง T Sports 7
ล่าสุด ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เปิดเผยว่า มหกรรมกีฬาเอเชียนบีชเกมส์ครั้งนี้ นักกีฬาไทยมีการเก็บตัวฝึกซ้อมต่อเนื่องมาจากมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ปี 2568 และบางชนิดกีฬาก็เตรียมความพร้อมสู่มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 ที่ประเทศญี่ปุ่น ปลายปีนี้อีกด้วย และจากการที่ได้ทำงานร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย โดย กกท. ได้นำวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาสนับสนุนอย่างเต็มที่ ทำให้มั่นใจว่า ทัพนักกีฬาไทยน่าจะทำได้ 15 เหรียญทองตามเป้า และติดท็อป 3 ของตารางเหรียญรางวัล
“ในมหกรรมกีฬาเอเชียนบีชเกมส์ ครั้งที่ 5 ปี 2016 ที่เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม ทัพนักกีฬาไทยคว้าอันดับ 2 ของตารางเหรียญรางวัล ทำให้มั่นใจว่าจะรักษามาตรฐานเดิมไว้ได้ ส่วนชาติที่น่าจับตามองในครั้งนี้ ยังคงเป็นเจ้าภาพจีน และเวียดนามที่เป็นเจ้าเหรียญทองครั้งที่แล้ว” ดร.ก้องศักด กล่าว
ผู้ว่าการ กกท. กล่าวในตอนท้ายว่า สำหรับเงินรางวัลของนักกีฬาไทยในมหกรรมเอเชียนบีชเกมส์ครั้งนี้ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ที่ เหรียญทอง 300,000 บาท เหรียญเงิน 150,000 บาท และเหรียญทองแดง 75,000 บาท โดยหลังจากพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการ วันที่ 22 เมษายน 2569 ประเทศไทย จะได้ลุ้นเหรียญทองตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2569 ซึ่งเป็นการชิงชัยวันแรก จากการแข่งขันยูยิตสู และว่ายน้ำมาราธอน
สำหรับมหกรรมกีฬาชายหาดเอเชีย เอเชียนบีชเกมส์ ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 22-30 เมษายน 2569 ที่เมืองซานย่า สาธารณรัฐประชาชนจีน มีการบรรจุกีฬาแข่งขัน 14 ชนิด ได้แก่ กรีฑาชายหาด, กีฬาทางน้ำ (ว่ายน้ำมาราธอน และโปโลน้ำ), บาสเกตบอล 3x3, แฮนด์บอลชายหาด, ฟุตบอลชายหาด, วอลเลย์บอลชายหาด, เรือมังกร, ปีนหน้าผา, มวยปล้ำชายหาด, ยูยิตสู, กาบัดดี้ชายหาด, เรือใบ (วินด์เซิร์ฟ และไคท์บอร์ด), ไตรกีฬา (ทวิกีฬา-ว่ายน้ำและวิ่ง) และเทคบอล