"เวมบานยามา" ท้าชิง MVP "เอสจีเอ-โยคิช"

วิคเตอร์ เวมบานยามา ซูเปอร์สตาร์ ซาน อันโตนิโอ สเปอร์ส เข้าชิงรางวัลผู้เล่นทรงคุณค่า (MVP) ประจำฤดูกาลปกติ 2025-26 ร่วมกับ เช กิลเจียส-อเล็กซานเดอร์ และ นิโกลา โยคิช ตามการประกาศของลีกบาสเกตบอล เอ็นบีเอ (NBA) เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา (19 เม.ย.) ตามเวลาท้องถิ่น
"เอสจีเอ" MVP ฤดูกาลที่แล้ว สกอร์เฉลี่ย 31.1 แต้ม 6.6 แอสซิสต์ ยิงฟิลด์โกลเข้าเป้า 55 เปอร์เซ็นต์, เวมบานยามา สกอร์เฉลี่ย 25 แต้ม 11.5 รีบาวน์ด จากการลงสนาม 29.2 นาที และ โยคิช MVP 3 สมัย สกอร์เฉลี่ย 27.7 แต้ม 12.9 รีบาวน์ด 10.7 แอสซิสต์ และเป็นผู้เล่นค่าเฉลี่ยรีบาวน์ด และ แอสซิสต์อันดับ 1 ของ NBA คนแรก
นอกจากนี้ กิลเจียส-อเล็กซานเดอร์ ยังเข้าชิงรางวัล Clutch Player of the Year (ผู้เล่นทำสกอร์ตัดสินเกมยอดเยี่ยม) เช่นเดียวกับ "แอนท์แมน" แอนโธนี เอ็ดเวิร์ดส การ์ด มินเนโซตา ทิมเบอร์วูล์ฟส และ จามาล เมอร์เรย์ การ์ด นักเก็ตส์
เอ็ดเวิร์ดส เข้าชิงรางวัลถึงแม้ขาดคุณสมบัติลงเล่นอย่างน้อย 65 เกมฤดูกาลปกติ เนื่องจากโค้ชของ NBA เป็นผู้คัดเลือกตัวแทนเฉพาะรางวัล Clutch Player of the Year
ขณะเดียวกัน เวมบานยามา ผู้นำค่าเฉลี่ยบล็อกต่อเกม 3 ซีซันติดต่อกัน ยังได้ลุ้นรางวัลผู้เล่นป้องกันยอดเยี่ยม (Defensive Player of the Year) กับ เชต โฮล์มเกรน จาก โอกลาโฮมา ซิตี ธันเดอร์ และ ออซาร์ ธอมป์สัน จาก ดีทรอยต์ พิสตันส์
เจเลน ดูเรน เพื่อนร่วมทีมของ ธอมป์สัน เข้าชิงรางวัลผู้เล่นพัฒนาฝีมือยอดเยี่ยม (Most Improved Player) โดยค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากเดิม 11.8 แต้มฤดูกาลที่แล้ว เป็น 19.5 แต้ม ตามด้วย นิคเคล อเล็กซานเดอร์-วอล์คเกอร์ จาก แอตแลนตา ฮอว์กส ค่าเฉลี่ยทำคะแนนเพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่า เดิม 9.5 แต้ม เป็น 20.8 แต้ม และ เดนี อัฟดิยา จาก ปอร์ตแลนด์ เทรล เบลเซอร์ส ผู้ติดออล-สตาร์ครั้งแรก สกอร์เฉลี่ย 24.2 แต้ม 6.9 รีบาวน์ด 6.7 แอสซิสต์
คูเปอร์ แฟล็กก์ นัมเบอร์วันดราฟต์ 2025 จาก ดัลลัส มาเวอริกส์ ชิงรางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยม (Rookie of the Year) กับ คอน คเนปเพิล จาก ชาร์ล็อตต์ ฮอร์เน็ตส์ และ วีเจ เอดจ์คัมบ์ จาก ฟิลาเดลเฟีย เซเวนตีซิกเซอร์ส
สำหรับแคนดิเดตโค้ชยอดเยี่ยม ได้แก่ เจ.บี.บิคเกอร์สตาฟฟ์ จาก ดีทรอยต์ พิสตันส์, มิตช์ จอห์นสัน จาก ซาน อันโตนิโอ สเปอร์ส และ โจ แมซซุลลา จาก บอสตัน เซลติกส์ โดยการประกาศผลจะเริ่มสัปดาห์นี้