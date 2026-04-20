"คันนิงแฮม" แบกไม่ไหว "พิสตันส์" คาบ้านเพลย์ออฟ 11 เกมรวด

ดีทรอยต์ พิสตันส์ ทีมวางอันดับ 1 สายตะวันออก แพ้ ออร์แลนโด แมจิก ขาดลอย 101-112 ศึกบาสเกตบอล เอ็นบีเอ (NBA) เพลย์ออฟ ที่สนามลิตเติล ซีซาร์ส อารีนา ยืดสถิติพ่ายคาบ้านเฉพาะเพลย์ออฟยาวนานสุดของลีก
พิสตันส์ แพ้คาบ้านเกมที่ 11 ติดต่อกันของโพสต์ซีซัน นับตั้งแต่ปี 2008 โดยยังมีโอกาสแก้ตัวเกม 2 ที่เมืองดีทรอยต์ วันพฤหัสบดีที่ 23 เม.ย. (ไทย)
แมจิก ทีมวางอันดับ 8 ขึ้นนำแบบม้วนเดียวจบ โดย เปาโล บันเคโร ดราฟต์อันดับ 1 ปี 2022 เหมา 23 แต้ม 9 รีบาวน์ด 4 แอสซิสต์ ฟรานซ์ วากเนอร์ ส่อง 11 จาก 19 แต้ม เฉพาะควอเตอร์ 4 การันตีชัยชนะแก่ทีม และ เดสมอนด์ เบน กับ เวนเดลล์ คาร์เตอร์ ซัดคนละ 11 แต้ม ขึ้นนำ 1-0 เกม (แข่งระบบ 4 ใน 7 เกม)
ด้าน เคด คันนิงแฮม การ์ดความหวัง พิสตันส์ สกอร์สูงสุดของอาชีพ 39 แต้ม เฉพาะเพลย์ออฟ และ โทเบียส แฮร์ริส ช่วยอีก 17 แต้ม แต่เพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆ เงียบกริบ
พิสตันส์ ยังไม่เคยผ่านรอบแรกเพลย์ออฟนาน 18 ปี เช่นเดียวกับ แมจิก รอคอยมาตั้งแต่ปี 2010
เกมนี้ ออร์แลนโด ดูตื่นตัวกว่า หลังฝ่าฟันการแข่งขันเพลย์-อิน โดยเอาชนะ ชาร์ล็อตต์ ฮอร์เน็ตส์ วันเสาร์ที่ผ่านมา (18 เม.ย.) ขึ้นนำ 18-5 กลางควอเตอร์แรก หลังปล่อย ดีทรอยต์ ยิงฟิลด์โกลเข้าเป้าแค่ 1 จาก 6 ลูก เรียก 4 เทิร์นโอเวอร์
ดีทรอยต์ ตีตื้นเหลือ 2 แต้ม ก่อน ออร์แลนโด สกอร์ 6 แต้มรวดปิดควอเตอร์ 1 หนีไปเป็น 35-27 โดย บันเคโร กับ เจเลน ซักก์ส ซัดรวมกัน 20 แต้ม
แมจิก ขึ้นนำ 55-51 ช่วงพักครึ่ง ขณะที่ พิสตันส์ เกิดอาการช็อตครึ่งหลัง ปล่อยให้ ออร์แลนโด ฉวยโอกาสทำ 8 จาก 9 แต้มแรก กดดันให้ เจ.บี. บิคเกอร์สตาฟฟ์ เฮดโค้ช เจ้าถิ่น ขอเวลานอก
ดีทรอยต์ ซัดคืน 10 แต้มรวด แล้วตีเสมอ 65-65 ด้วยลูกยิง 3 คะแนนของ คันนิงแฮม
บันเคโร ตอบโต้โดยยิงระยะไกลข้ามบล็อก เจเลน ดูเรน และ เบน ส่อง 3 คะแนนใส่ คันนิงแฮม ทำให้ แมจิก นำห่างด้วยผลต่างสกอร์เลข 2 หลัก
ผลการแข่งขันบาสเกตบอล NBA เพลย์ออฟ 2026 รอบแรก
สายตะวันออก
ฟิลาเดลเฟีย เซเวนตีซิกเซอร์ส แพ้ บอสตัน เซลติกส์ 91-123 (บอสตัน ขึ้นนำ 1-0 เกม)
สายตะวันตก
ฟีนิกซ์ ซันส์ แพ้ โอกลาโฮมา ซิตี ธันเดอร์ 84-119 (โอกลาโฮมา ซิตี ขึ้นนำ 1-0 เกม)
ปอร์ตแลนด์ เทรล เบลเซอร์ส แพ้ ซาน อันโตนิโอ สเปอร์ส 98-111 (ซาน อันโตนิโอ ขึ้นนำ 1-0 เกม)