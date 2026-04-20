“JAS-Monomax” สาดความมันส์ชุ่มฉ่ำส่งท้ายวันไหลพัทยา แฟนหงส์แดงเฮ บุกเชือดท็อฟฟี่ช่วงทดเจ็บ 2-1

ทำเอาชายหาดพัทยา แทบแตก! เมื่อค่ำคืน “วันไหล” ประเพณีสาดน้ำส่งท้ายเทศกาลสงกรานต์ของเมืองพัทยา ถูกเติมสีสันให้ยิ่งใหญ่กว่าทุกปีที่ผ่านมา โดย บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS ผู้ถือลิขสิทธิ์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ และเอมิเรตส์เอฟเอคัพอย่างเป็นทางการ ร่วมกับ Monomax แพลตฟอร์มหลักในการถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและเอมิเรตส์เอฟเอคัพตลอด 6 ฤดูกาล ได้เนรมิตชายหาด พัทยา ให้กลายเป็นสนามเชียร์บอลขนาดยักษ์กับงาน “สงกรานต์ พัทยา Watch Party on the Beach” ท่ามกลางสายลมทะเล เสียงคลื่น เสียงดนตรี และเสียงแฟนบอลผสานกัน โดยแฟนบอลและนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติหลั่งไหลมารวมตัวกันแน่นหาดตั้งแต่พระอาทิตย์ยังไม่ลับขอบฟ้า เพื่อร่วมสัมผัสประสบการณ์ “สาด เชียร์ มันส์” ริมทะเลที่ทั้งคึกคัก ชุ่มฉ่ำ และเต็มไปด้วยพลังแห่งความสนุกแบบไม่มีพัก เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2569
งาน “สงกรานต์ พัทยา Watch Party on the Beach” ได้รับเกียรติจากทีมผู้บริหารกลุ่ม JAS คุณวรพรรณ จันทร์เพ็ญ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน), คุณปัทมนันท์ พันธุ์ประเสริฐ อำนวยการกลุ่มงานข้อมูลและวิเคราะห์ธุรกิจ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน), คุณฤทธิ์กร เทศน์สาลี ผู้อำนวยการ กลุ่มงานบริหารโครงการยุทธศาสตร์ และทีมผู้บริหารกลุ่ม MONO นำโดย คุณบรรณสิทธิ์ รักวงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน), คุณหทัยทิพย์ หมัดจุ้ย ผู้อำนวยการธุรกิจ Monomax บริษัท โมโน สตรีมมิ่ง จำกัด เข้าร่วมงานอย่างคึกคัก
ไฮไลต์ของค่ำคืนหนีไม่พ้นศึกเมอร์ซีย์ไซด์ดาร์บี้ ระหว่าง เอฟเวอร์ตัน ปะทะ ลิเวอร์พูล ที่ถูกถ่ายทอดสดผ่านจอยักษ์ริมทะเล ท่ามกลางกองทัพแฟนท็อฟฟี่สีน้ำเงินและแฟนหงส์แดงทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่รวมตัวกันแน่นหาด เสียงเชียร์ดังกระหึ่ม พร้อมการบรรยายและวิเคราะห์เกมแบบสด ๆ โดยสองคอมเมนเตเตอร์ชื่อดัง “เจ๊ดำ-ศุภชัย หนุมาศ” และ “เม้ง ซัมเมอร์ฮิลล์-ชุมพตน์ ทรงสายสกุล” ที่ช่วยเติมเต็มอรรถรสการรับชมให้เข้มข้นยิ่งขึ้น
และจบลงด้วยชัยชนะสุดดราม่าของทีมเยือน 2-1 จากประตูชัยช่วงทดเวลาบาดเจ็บ โดยกัปตันทีม เฟอร์จิล ฟาน ไดค์ โขกประตูชัย พา ลิเวอร์พูล บุกเฉือน 2-1 คว้า 3 แต้มสำคัญไปครอง
นอกจากความมันส์ของเกมฟุตบอลแล้ว บรรยากาศภายในงานยังเต็มไปด้วยเสียงเพลงและความสนุกจากคอนเสิร์ตของศิลปินชื่อดังอาทิ Maiyarap, Indigo และ Joey Boy ที่ปล่อยเพลงฮิตให้คนทั้งหาดร้องตามและกระโดดไปพร้อมกัน แสง สี เสียง และสายน้ำจากเทศกาลสงกรานต์ผสมกันจนกลายเป็นปาร์ตี้ขนาดยักษ์ที่ทั้งชุ่มฉ่ำและร้อนแรงในเวลาเดียวกัน ทำให้สงกรานต์ริมทะเลครั้งนี้เต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของผู้ร่วมงานสมกับสโลแกน “สาด เชียร์ มันส์” ที่แท้จริง ถือเป็นกิจกรรมที่ตอกย้ำเสน่ห์ของกีฬา การท่องเที่ยว และประเพณีไทยได้อย่างลงตัว แฟนบอลสามารถติดตามกิจกรรมพิเศษจาก Monomax ได้ทางแฟนเพจเฟซบุ๊ก Monomax Sport เพื่อไม่พลาดงานใหญ่ครั้งต่อไป