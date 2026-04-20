ดราม่ายังไม่จบ! แม้ "รถถัง-ONE" ยื่นข้อเรียกร้อง แต่สัญญาเดิมยังมีข้อผูกมัด หลังจบไฟต์ดวล "ทาเครุ" เจรจาอีกครั้ง

หลังงานแถลงข่าวร่วมกันระหว่าง รถถัง จิตรเมืองนนท์ กับ ONE Championship องค์ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวระดับโลก จะจบลงไป ณ ค่ายมวยจิตรเมืองนนท์ โดยต่างฝ่ายต่างมีการยื่นข้อเรียกร้องต่อกัน เพื่อให้เรื่องดังกล่าวยุติลง
อย่างไรก็ตามมหากาพย์ดราม่าในเรื่องนี้ยังไม่จบลง เมื่อ นิก แอตกินส์ ผู้สื่อข่าวในแวดวงการต่อสู้ ซึ่งเปรียบเสมือนสายข่าววงในจาก ONE Championship ระบุว่า สื่อในไทยแทบทุกสำนักลงข่าวผิดพลาด และระบุรายละเอียดของข่าว "ไม่ชัดเจน"
ตามข่าวที่ได้รายงานไปก่อนหน้านั้นทำให้เข้าใจได้ว่าตัวของ รถถัง และ ONE เคลียร์กันได้ลงตัว เพราะต่างฝ่ายต่างยอมรับข้อเรียกร้องทั้งคู่ แต่ความจริงคือไม่ใช่
เพราะมีการเปิดเผยว่าข้อเรียกร้องจากฝั่ง รถถัง นั้น ทางผู้บริหารของ ONE Championship ยังไม่ตอบรับอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร จริงอยู่ที่ว่านักชกไทยรายนี้ขอเป็นอิสระ หรือ Free Agent แต่ก็ยังมีข้อผูกมัดจากสัญญาเดิมที่เซ็นกันไป คือ Exclusive negotiation period หรือสิทธิ์ในการเจรจาสัญญาฉบับใหม่ ในช่วงระยะเวลา 12 เดือน
ข้อสรุปของเรื่องนี้เป็นไปได้ว่า ONE กับ รถถัง ยังมีข้อผูกมัดกันในเรื่องของสัญญา แม้ตัวนักชกจะกลายเป็น Free Agent แล้วก็ตาม โดยมีการเปิดเผยว่าหลังจบไฟต์ที่เจ้าตัวจะพบกับ ทาเครุ เซกาวา ศึก ONE Samurai จะมีการพูดคุยเรื่องนี้กันอย่างเป็นทางการอีกครั้ง