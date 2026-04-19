7 ชาติร่วมล่าทอง JRC ยิมนาสติก สมาคมเผย “ฑิฆัมพร” ฟอร์มดีวันดีคืน มีสิทธิ์หยิบเหรียญเอเชียนเกมส์

สมาคมยิมนาสติก เตรียมจัดงานใหญ่ ยิม JRC มี 7 ชาติร่วมแข่งขัน เปิดโอเพ่นทุกสโมสร ร่วมประชันความสามารถ “ครูไก่” ย้ำใครเจ๋งจริงเรียกติดทีมชาติโดยไม่มีข้อกังขา ขณะที่การเตรียมเอเชียนเกมส์ “ฑิฆัมพร” ดีวันดีคืน หากไม่บาดเจ็บโอกาสสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญได้เช่นเดียวกัน
ดร.กุสุมาลย์ ประเสริฐศรี อุปนายกสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สมาคมฯ เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันยิมนาสติกรายการใหญ่แห่งปี JRC Gymnastics Stars Championships 2026 ระหว่างวันที่ 28 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2569 ณ ยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล รัตนโกสินทร์ โดยแบ่งเป็น ยิมนาสติกลีลา และ ยิมนาสติกแอโรบิก อายุตั้งแต่ 6 ปี จนถึงระดับประชาชนทั่วไป ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนานักกีฬาสู่ระดับทีมชาติ ล่าสุดมี 7 ประเทศเข้าร่วมแข่งขัน ประกอบด้วย ไทย (เจ้าภาพ), ฟิลิปปินส์, เวียดนาม, คาซัคสถาน ,ไต้หวัน, อินเดีย และ รัสเซีย
“ครูไก่” ดร.กุสุมาลย์ ประเสริฐศรี ในฐานะผู้จัดการทีมชาติไทย ยืนยันว่า รายการ JRC Gymnastics Stars Championships จัดเป็นครั้งที่ 5 ภายใต้คอนเซ็ป ร่วมสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย เพื่อให้สอดคล้องกับเดือนแห่งประเพณีไทย ซึ่งการจัดแข่งขันยิมนาสติก JRC ทุกครั้งประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ ได้นักกีฬาดาวรุ่งเข้าเสริมทีมชาติอย่างต่อเนื่อง สำหรับปีนี้ได้รับความสนใจจากทุกสโมสรทั่วประเทศส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน ทั้ง ยิมลีลา และ ยิมแอโรบิก รวมแล้วไม่น่าน้อยกว่า 500 คน โดยช่วงนี้อยู่ระหว่างผิดภาคเรียน สโมสร “จินตนา” ส่วนใหญ่เป็นนักกีฬาทีมชาติ จึงได้ทำการซ้อมกันอย่างหนักตลอดทุกวัน ที่สำคัญนักกีฬาจาก 6 ชาติที่เดินทางมาแข่งขัน เป็นดาวรุ่ง และ ชุดที่เตรียมขึ้นทีมชาติชุดใหญ่ทั้งสิ้น จึงเป็นการวัดศักยภาพว่านักกีฬายิมนาสติกไทยดีพอที่จะขึ้นทีมชาติหรือยัง หากใครมีผลงานดี ก็จะถูกดึงเข้าร่วมทีมชาติเหมือนเช่นทุก ๆ ปีที่ผ่านมา
ขณะที่ความคืบหน้าในการเตรียมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ 2026 ในเดือนกันยายน ที่ประเทศญี่ปุ่น ยิมนาสติกศิลป์แทบจะลงตัว โดย “บีม” ฑิฆัมพร สุรินทรทะ เจ้าของเหรียญทองซีเกมส์ ร่างกายแข็งแรงกว่าเดิม สามารถกลับมาซ้อมได้อย่างเต็มที่ จึงไม่น่าเป็นห่วง ส่วนคนอื่นเวลายังเหลืออีก 4 เดือน เชื่อว่าน่าจะลงตัวตามที่ได้วางแผนไว้
ดร.กุสุมาลย์ ประเสริฐศรี อุปนายกสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สมาคมฯ เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันยิมนาสติกรายการใหญ่แห่งปี JRC Gymnastics Stars Championships 2026 ระหว่างวันที่ 28 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2569 ณ ยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล รัตนโกสินทร์ โดยแบ่งเป็น ยิมนาสติกลีลา และ ยิมนาสติกแอโรบิก อายุตั้งแต่ 6 ปี จนถึงระดับประชาชนทั่วไป ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนานักกีฬาสู่ระดับทีมชาติ ล่าสุดมี 7 ประเทศเข้าร่วมแข่งขัน ประกอบด้วย ไทย (เจ้าภาพ), ฟิลิปปินส์, เวียดนาม, คาซัคสถาน ,ไต้หวัน, อินเดีย และ รัสเซีย
“ครูไก่” ดร.กุสุมาลย์ ประเสริฐศรี ในฐานะผู้จัดการทีมชาติไทย ยืนยันว่า รายการ JRC Gymnastics Stars Championships จัดเป็นครั้งที่ 5 ภายใต้คอนเซ็ป ร่วมสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย เพื่อให้สอดคล้องกับเดือนแห่งประเพณีไทย ซึ่งการจัดแข่งขันยิมนาสติก JRC ทุกครั้งประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ ได้นักกีฬาดาวรุ่งเข้าเสริมทีมชาติอย่างต่อเนื่อง สำหรับปีนี้ได้รับความสนใจจากทุกสโมสรทั่วประเทศส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน ทั้ง ยิมลีลา และ ยิมแอโรบิก รวมแล้วไม่น่าน้อยกว่า 500 คน โดยช่วงนี้อยู่ระหว่างผิดภาคเรียน สโมสร “จินตนา” ส่วนใหญ่เป็นนักกีฬาทีมชาติ จึงได้ทำการซ้อมกันอย่างหนักตลอดทุกวัน ที่สำคัญนักกีฬาจาก 6 ชาติที่เดินทางมาแข่งขัน เป็นดาวรุ่ง และ ชุดที่เตรียมขึ้นทีมชาติชุดใหญ่ทั้งสิ้น จึงเป็นการวัดศักยภาพว่านักกีฬายิมนาสติกไทยดีพอที่จะขึ้นทีมชาติหรือยัง หากใครมีผลงานดี ก็จะถูกดึงเข้าร่วมทีมชาติเหมือนเช่นทุก ๆ ปีที่ผ่านมา
ขณะที่ความคืบหน้าในการเตรียมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ 2026 ในเดือนกันยายน ที่ประเทศญี่ปุ่น ยิมนาสติกศิลป์แทบจะลงตัว โดย “บีม” ฑิฆัมพร สุรินทรทะ เจ้าของเหรียญทองซีเกมส์ ร่างกายแข็งแรงกว่าเดิม สามารถกลับมาซ้อมได้อย่างเต็มที่ จึงไม่น่าเป็นห่วง ส่วนคนอื่นเวลายังเหลืออีก 4 เดือน เชื่อว่าน่าจะลงตัวตามที่ได้วางแผนไว้