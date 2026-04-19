“บิ๊กเอ” ชื่นชมทัพจอมเตะไทยสร้างผลงานกระฉ่อนเวทีเยาวชนโลก

“บิ๊กเอ” นายกเทควันโดไทย ชื่นชมผลงาน “จอมเตะเยาวชนไทย” ที่ไปคว้ามาได้ 1 ทอง กับ 1 ทองแดง จากศึกเยาวชนชิงแชมป์โลก ที่อุซเบกิสถาน ชี้การคว้าเหรียญแมตช์ระดับโลก ไม่ใช่เรื่องง่าย ด้าน “โค้ชเช” เผย ทุกชาติแข็งโป้ก “เด็กไทย” มีความสามารถ แต่ยอมรับเสียเปรียบเรื่องความสูง ส่วนสถานีต่อไปคือศึกชิงแชมป์เอเชีย ที่มองโกเลีย ที่จะจัดทัพชุดใหญไปลุย หวังทำผลงานให้ดีที่สุดเพราะมีผลต่อโควตาเข้าแข่งเอเชียนเกมส์ 2026 ที่ญี่ปุ่น ด้วย
คณะนักกีฬาเทควันโดเยาวชนทีมชาติไทย เดินทางกลับถึงประเทศไทย เรียบร้อยแล้ว ภายหลังจบศึกเทควันโดเยาวชนชิงแชมป์โลก 2026 (Tashkent 2026 World Taekwondo Junior Championships) ที่กรุงทาชเคนต์ ประเทศอุซเบกิสถาน โดย “บิ๊กเอ” ผศ.พิมล ศรีวิกรม์ นายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่ประเทศไทย เดินทางไปต้อนรับและแสดงความยินดีกับความสำเร็จของจอมเตะเยาวชนไทย ที่สนามบินสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 19 เม.ย.ที่ผานมา
ศึกเทควันโดเยาวชนชิงแชมป์โลก 2026 ครั้งนี้ ทีมเทควันโดไทย คว้ามาได้ 1 เหรียญทอง จาก "กันดั้ม" กัญจน์บุษกร พิชัยสงคราม รุ่น 45 กก.ชาย และ 1 เหรียญทองแดง จาก "เต็งหนึ่ง" ธนภัทร นิธิศบวรภัค รุ่น 51 กก.ชาย นอกจากนี้ "กันดั้ม" กัญจน์บุษกร ยังคว้ารางวัลนักกีฬาชายยอดเยี่ยม ขณะที่ โค้ชปาร์ค ฮี คัง ที่คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4 ผู้ฝึกสอนชายยอดเยี่ยม และทีมนักกีฬาเทควันโดชายของไทย รับรางวัลถ้วยคะแนนรวม อันดับ 5 ส่วนอันดับ 1-2-3-4 เป็นของ อุซเบกิสถาน, อิหร่าน, รัสเซีย และเกาหลีใต้ ตามลำดับ
"บิ๊กเอ" ผศ.พิมล ศรีวิกรม์ กล่าวว่า ผลงาน 1 เหรียญทอง กับ 1 เหรียญเงิน ถือว่าประสบความสำเร็จและน่าประทับใจ ต้องเข้าใจว่าแมตช์ชิงแชมป์โลก ได้เหรียญยากมาก เพราะนักกีฬากว่า 120 ประเทศเข้าร่วม หลังจากนี้สมาคมฯ ก็จะพัฒนานักกีฬาชุดนี้เพื่อต่อยอดสู่รายการอื่น ๆ ต่อไป
“ส่วนแมตช์ต่อไปจะเป็นของทีมชาติชุดใหญ่ ที่จะไปแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์เอเชีย 2006 ที่ประเทศมองโกเลีย ประเภทท่ารำ (พุมเซ่) แข่งขันวันที่ 19-20 พ.ค.69 ส่วนประเภทต่อสู้ แข่งขันวันที่ 21-24 พ.ค.69 ซึ่งรายการนี้มีความสำคัญอย่างมากเพราะจะเป็นการควอลิฟายไปเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 ที่ประเทศญี่ปุ่น ด้วย ซึ่ง สมาคมฯ ส่งนักกีฬาชุดใหญ่ร่วมแข่งขัน เพื่อคว้าตั๋วมาให้ได้มากที่สุดต่อไป”
ขณะที่ “โค้ชเช” ชัชชัย เช หัวหน้าผู้ฝึกสอน กล่าวว่า ต้องบอกว่าตอนนี้ทุกชาติแข็งแกร่งเท่ากันหมดทั้งแอฟริกา, ยุโรป, แพนอเมริกา ซึ่งเรื่องของเทคนิคเราไม่แพ้ ไม่เป็นรองใคร แต่จะเป็นรองและเสียเปรียบเรื่องความสูงมากกว่า ซึ่งเรื่องนี้มันแก้ไขไม่ได้ ก็ต้องพัฒนาด้านอื่นๆ ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ส่วนชิงแชมป์เอเชียในปีนี้จะพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดเพราะมีผลต่อโควตาเอเชียนเกมส์ 2026 อย่างมาก
ทางด้าน "กันดั้ม" กัญจน์บุษกร พิชัยสงคราม กล่าวว่า จะพัฒนาตัวเองต่อไปโดยมีเป้าหมายคือติดทีมชาติชุดใหญ่ และไปคว้าเหรียญทอง ซีเกมส์ให้ได้ก่อน ซึ่งพิกัดที่เหมาะกับตัวเองน่าจะอยู่ที่รุ่น 54 กก. ซึ่งตนเองมี “พี่เทม” เทวินทร์ หาญปราบ เจ้าของเหรียญเงิน โอลิมปิกเกมส์ 2016 เป็นไอดอล หากติดชุดใหญ่แล้วก็อยากจะได้แชมป์ทุกรายการที่ลงแข่งขัน