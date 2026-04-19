"เสี่ยสมจิตร" อัดฉีด "รถถัง" 2 ล้านบาท ไฟต์ดวล "ทาเครุ" ศึก ONE Samurai ที่ญี่ปุ่น

บทสรุปจบลงไปอย่างแฮปปี้เอนดิ้ง สำหรับมหากาพย์ดราม่าระหว่าง ONE Championship องค์กรศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวระดับโลก กับ รถถัง จิตรเมืองนนท์ อดีตแชมป์โลกมวยไทย ONE รุ่นฟลายเวต
โดย ต่างฝ่ายต่างจับมือถอนฟ้อง สิ้นสุดการดำเนินคดีต่อกัน ในการตั้งโต๊ะแถลงร่วมกันทั้งสองฝ่าย โดยมี สมจิตร แว่นแก้ว และซ้อเอ๋ 2 ผู้ใหญ่จากค่ายมวยจิตรเมืองนนท์ ร่วมเป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ย
ล่าสุดมีการเปิดเผยว่า สมจิตร แว่นแก้ว หัวหน้าค่ายมวยจิตรเมืองนนท์ และเป็นผู้ถือสิทธิ์ตามกฎหมายแต่เพียงผู้เดียวของรถถัง จิตรเมืองนนท์ ประกาศอัดฉีด 2 ล้านบาท ให้แก่เจ้าของฉายา "ดิ ไอรอนแมน" หากเขาเอาชนะ ทาเครุ เซกาวา ในศึก ONE Samurai ที่ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 29 เมษายน 2569
ทั้งนี้ รถถัง จิตรเมืองนนท์ ได้โพสต์ภาพร่วมเฟรมกับ "เสี่ยสมจิตร" พร้อมโปรยแคปชั่น ว่า "เพราะลูกพี่สอนเสมอ ว่าให้ตั้งใจ และลูกพี่จะรอดูเอง ประสบความสำเร็จเสมอ ขอบคุณลูกพี่นายสมจิตร อัดฉีดเบี้องต้น 2ล้าน กับชัยชนะไฟต์นี้ เพื่อลูกพี่และคนไทยที่รักผม"