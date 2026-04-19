บรรยากาศอิ่มเอม! "รถถัง" เคลียร์ใจ ONE สรุปข้อเรียกร้องจากทั้งสองฝ่าย

เก็บตกบรรยากาศการเคลียร์ใจกันระหว่าง ONE Championship กับ รถถัง จิตรเมืองนนท์ โดยมีผู้ใหญ่จากค่ายมวยจิตรเมืองนนท์ และบรรดาสื่อมวลชน ร่วมเป็นสักขีพยาน
สรุปข้อเรียกร้องจากทั้งสองฝ่าย ทั้ง ONE และรถถัง
🥊ฝั่งรถถัง
1. ONE ต้องถอนฟ้อง ทุกประเภทคดี ทั้งแพ่ง และอาญา ทั้งในประเทศ ต่างประเทศ
2. ยกเลิกสัญญาทั้งหมดระหว่าง ONE กับ รถถัง
3. การชกวันที่ 29 นี้ จะเป็นการชกโดยอิสระ
🥊ฝั่ง ONE
1. รถถัง ต้องไม่ดำเนินคดีทั้งแพ่ง และอาญา ในเรื่องของลายมือชื่อ รวมถึงแถลงขอโทษว่าเข้าใจผิดไปเอง
2. รถถัง จะไม่พูดถึงรายละเอียดสัญญาในปี 2022 อีกต่อไป
3. จะไม่โพสต์พาดพิงให้ ONE เสียหายอีกต่อไป
