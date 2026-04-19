ONE กับ รถถัง ได้ข้อสรุป ต่างฝ่ายต่างถอนฟ้องไม่ดำเนินคดี ไฟต์วันที่ 29 เมษายนนี้ดวล "ทาเครุ" ตามโปรแกรม

วันที่ 19 เมษายน ณ ค่าย จิตรเมืองนนท์ ตัวแทนของ ONE กับ รถถัง เจรจาหาข้อสรุป หลังจากเกิดข้อพิพาทระหว่างทั้งคู่ โดยได้ข้อสรุปดังนี้ พร้อมกันนี้ไฟต์ที่จะเจอกับ ทาเครุ วันที่ 29 เมษายนนี้ ณ ประเทศญี่ปุ่น จะดำเนินไปตามโปรแกรม
🥊ฝั่งรถถัง
1. ONE ต้องถอนฟ้อง ทุกประเภทคดี ทั้งแพ่ง และอาญา ทั้งในประเทศ ต่างประเทศ
2. ยกเลิกสัญญาทั้งหมดระหว่าง ONE กับ รถถัง
3. การชกวันที่ 29 นี้ จะเป็นการชกโดยอิสระ
🥊ฝั่ง ONE
1. รถถัง ต้องไม่ดำเนินคดีทั้งแพ่ง และอาญา ในเรื่องของลายมือชื่อ รวมถึงแถลงขอโทษว่าเข้าใจผิดไปเอง
2. รถถัง จะไม่พูดถึงรายละเอียดสัญญาในปี 2022 อีกต่อไป
3. จะไม่โพสต์พาดพิงให้ ONE เสียหายอีกต่อไป