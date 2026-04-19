xs
xsm
sm
md
lg

ONE กับ รถถัง ได้ข้อสรุป ต่างฝ่ายต่างถอนฟ้องไม่ดำเนินคดี ไฟต์วันที่ 29 เมษายนนี้ดวล "ทาเครุ" ตามโปรแกรม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วันที่ 19 เมษายน ณ ค่าย จิตรเมืองนนท์ ตัวแทนของ ONE กับ รถถัง เจรจาหาข้อสรุป หลังจากเกิดข้อพิพาทระหว่างทั้งคู่ โดยได้ข้อสรุปดังนี้ พร้อมกันนี้ไฟต์ที่จะเจอกับ ทาเครุ วันที่ 29 เมษายนนี้ ณ ประเทศญี่ปุ่น จะดำเนินไปตามโปรแกรม

🥊ฝั่งรถถัง
1. ONE ต้องถอนฟ้อง ทุกประเภทคดี ทั้งแพ่ง และอาญา ทั้งในประเทศ ต่างประเทศ
2. ยกเลิกสัญญาทั้งหมดระหว่าง ONE กับ รถถัง
3. การชกวันที่ 29 นี้ จะเป็นการชกโดยอิสระ

🥊ฝั่ง ONE
1. รถถัง ต้องไม่ดำเนินคดีทั้งแพ่ง และอาญา ในเรื่องของลายมือชื่อ รวมถึงแถลงขอโทษว่าเข้าใจผิดไปเอง
2. รถถัง จะไม่พูดถึงรายละเอียดสัญญาในปี 2022 อีกต่อไป
3. จะไม่โพสต์พาดพิงให้ ONE เสียหายอีกต่อไป


ONE กับ รถถัง ได้ข้อสรุป ต่างฝ่ายต่างถอนฟ้องไม่ดำเนินคดี ไฟต์วันที่ 29 เมษายนนี้ดวล "ทาเครุ" ตามโปรแกรม
ONE กับ รถถัง ได้ข้อสรุป ต่างฝ่ายต่างถอนฟ้องไม่ดำเนินคดี ไฟต์วันที่ 29 เมษายนนี้ดวล "ทาเครุ" ตามโปรแกรม