กกท. ตั้งศูนย์ไทยเฮาส์ดูแลทัพเอเชียนบีชเกมส์ที่จีน เตรียมอุปกรณ์ฟื้นฟูร่างกาย-เตือนสภาพอากาศร้อน

กกท. ตั้งศูนย์ไทยเฮาส์ ดูแลทัพนักกีฬาเอเชียนบีชเกมส์ ที่จีน ทั้งเรื่องวิทยาศาสตร์การกีฬา และโภชนาการ โดยเตรียมอุปกรณ์ฟื้นฟูร่างกาย และป้องกันอากาศร้อนไปพร้อม ขณะที่โปโลน้ำหญิง, ไตรกีฬา, แฮนด์บอลชายหาด และ ไคท์บอร์ด ออกเดินทางไปซานย่า แล้ว
ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาทีมชาติไทย ชุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนบีชเกมส์ ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 22-30 เมษายน 2569 ที่เมืองซานย่า สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยประเทศไทย ส่งนักกีฬาแข่งขันรวมทั้งหมด 176 คน ครบทั้ง 14 ชนิดกีฬา
ล่าสุดเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2569 นักกีฬาโปโลน้ำหญิง, ไตรกีฬา (ทวิกีฬา-ว่ายน้ำและวิ่ง), แฮนด์บอลชายหาด และ ไคท์บอร์ด ออกเดินทางไปยังเมืองซานย่า สาธารณรัฐประชาชนจีน แล้ว ด้วยเที่ยวบิน DE 2366 เวลา 14.35 น.
ขณะที่ ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เปิดเผยถึงการสนับสนุนทัพนักกีฬาทีมชาติไทยในครั้งนี้ว่า นอกจาก กกท. จะสนับสนุนการเก็บตัวฝึกซ้อมในช่วงที่ผ่านมาแล้ว ในระหว่างการแข่งขันที่เมืองซานย่า กกท. ยังจะมีการตั้งศูนย์ไทยเฮาส์ คอยให้บริการทัพไทยแบบครบวงจรเหมือนเดิม โดยเน้นไปที่เรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬา และโภชนาการ ที่เข้มข้นขึ้น
“ส่วนใหญ่นักกีฬาจะต้องการอุปกรณ์ที่ช่วยในการฟื้นฟูร่างกาย และกลุ่มอาหารเสริม ซึ่ง กกท. จัดเตรียมทุกอย่างไปให้พร้อมแล้ว ทั้งนี้อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ดูแลนักกีฬา เราเลือกที่จะเช่ามากกว่าซื้อ เพราะสะดวกในการเคลื่อนที่ ทั้งยังสามารถอัปเดตความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้ด้วย ทำให้เราสามารถเลือกใช้อุปกรณ์รุ่นใหม่ได้อยู่เสมอ ซึ่งจะส่งผลดีต่อนักกีฬาโดยตรง” ดร.ก้องศักด กล่าว
ผู้ว่าการ กกท. กล่าวต่อว่า สิ่งที่เราระมัดระวังมากที่สุดในการแข่งขันครั้งนี้คือเรื่องของการรักษาอุณหภูมิในร่างกายให้นักกีฬา เพื่อป้องกันอาการฮีทสโตรก เนื่องจากการแข่งขันจัดขึ้นในช่วงหน้าร้อน ซึ่ง กกท. ได้เตรียมไอซ์ บาธ (ICE BATH) ที่คอยช่วยบำบัดกล้ามเนื้อด้วยความเย็น รวมถึงยังมีเครื่องกำจัดกรดแลคติก ซึ่งจะช่วยฟื้นฟูกล้ามเนื้อ เพิ่มการไหลเวียนเลือดให้กับนักกีฬาอีกด้วย
“ก่อนเดินทางไปแข่งขันเราได้ให้ทุกสมาคมกีฬา โดยเฉพาะในกลุ่มกีฬาความทนทาน เข้ามาตรวจร่างกาย ตรวจกรดแลคติกต่าง ๆ เพื่อเช็กความสามารถในการฟื้นฟูร่างกายว่าพร้อมสมบูรณ์ที่จะร่วมการแข่งขันหรือไม่ ซึ่งหลายสมาคมกีฬา แสดงความต้องการ และเราพร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่ เพื่อให้นักกีฬาทุกคนทำหน้าที่ในสนามอย่างเต็มความสามารถ” ผู้ว่าการ กกท. กล่าว
สำหรับมหกรรมกีฬาชายหาดเอเชีย เอเชียนบีชเกมส์ ครั้งที่ 6 จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 22-30 เมษายน 2569 ที่เมืองซานย่า สาธารณรัฐประชาชนจีน มีการบรรจุกีฬาแข่งขัน 14 ชนิด ได้แก่ กรีฑาชายหาด, กีฬาทางน้ำ (ว่ายน้ำมาราธอน และโปโลน้ำ), บาสเกตบอล 3x3, แฮนด์บอลชายหาด, ฟุตบอลชายหาด, วอลเลย์บอลชายหาด, เรือมังกร, ปีนหน้าผา, มวยปล้ำชายหาด, ยูยิตสู, กาบัดดี้ชายหาด, เรือใบ (วินด์เซิร์ฟ และไคท์บอร์ด), ไตรกีฬา (ทวิกีฬา-ว่ายน้ำและวิ่ง) และ เทคบอล ชิงชัย 62 เหรียญทอง มีนักกีฬาจาก 45 ประเทศในทวีปเอเชีย 1,790 คน ร่วมการแข่งขัน โดย สถานีโทรทัศน์ช่อง T Sports 7 จะเริ่มถ่ายทอดสดพิธีเปิดการแข่งขัน วันที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 19.00-21.00 น.