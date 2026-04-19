"เลอบรอน" กดดับเบิล-ดับเบิล "เลเกอร์ส" ขึ้นนำซีรีส์ 1-0

แอลเอ เลเกอร์ส ฉวยความได้เปรียบ ฮุสตัน ร็อคเก็ตส์ ขาด เควิน ดูแรนท์ เอาชนะไป 107-98 ศึกบาสเกตบอล เอ็นบีเอ (NBA) เพลย์ออฟ รอบแรก สายตะวันตก ที่สนามคริปโต ดอท คอม อารีนา วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน ตามเวลาไทย
เลเกอร์ส ได้ ลุค เคนนาร์ด สกอร์สูงสุดของอาชีพ 27 แต้ม เฉพาะเพลย์ออฟ เลอบรอน เจมส์ กดดับเบิล-ดับเบิล 19 แต้ม 13 แอสซิสต์ และ ดีอังเดร เอย์ตัน เซ็นเตอร์ ช่วย 19 แต้ม 11 รีบาวน์ด
ทั้ง 2 ทีมเปิดซีรีส์โดยขาดผู้เล่นคนสำคัญ เริ่มจาก เลเกอร์ส เสีย ลูกา ดอนซิช กับ ออสติน รีฟส์ บาดเจ็บพักไม่มีกำหนดตั้งแต่ 2 เมษายน ขณะที่ ร็อคเก็ตส์ ไม่มี ดูแรนท์ เจ็บเข่าขวา
เลเกอร์ส แชมป์ 18 สมัย ยิงฟิลด์โกลเข้าเป้า 60.6 เปอร์เซ็นต์ บวกกับเกมรับอันเหนียวแน่น ยอมให้ ฮุสตัน ยิงเข้าเป้าแค่ 37.6 เปอร์เซ็นต์
ขณะที่ ร็อคเก็ตส์ แชมป์ 2 สมัย อาศัย อัลเพเรน เซงกุน เซ็นเตอร์ชาวตุรกี แบกทีม 19 แต้ม และ จาบารี สมิธ ส่อง 16 แต้ม 12 รีบาวน์ด
เกม 2 จะสู้กันต่อที่มหานครลอส แองเจลิส วันที่ 22 เม.ย. (แข่งระบบ 4 ใน 7 เกม)
ผลการแข่งขันบาสเกตบอล เอ็นบีเอ (NBA) เพลย์ออฟ 2926 รอบแรก
สายตะวันออก
โตรอนโต แร็พเตอร์ส แพ้ คลีฟแลนด์ คาวาเลียร์ส 113-126 (คลีฟแลนด์ ขึ้นนำ 1-0 เกม)
แอตแลนตา ฮอว์กส แพ้ นิว ยอร์ก นิกส์ 102-113 (นิว ยอร์ก ขึ้นนำ 1-0 เกม)
สายตะวันตก
มินเนโซตา ทิมเบอร์วูล์ฟส แพ้ เดนเวอร์ นักเก็ตส์ 105-116 (เดนเวอร์ ขึ้นนำ 1-0 เกม)