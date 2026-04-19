ทีมชาติรุ่น 14 ปี ลั่นกลองรบ แย่งตั๋วลุยหวดชิงแชมป์โลกไฟนอลส์

นายสุชัย พรชัยศักดิ์อุดม นายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า สมาคมได้ส่งนักกีฬาเทนนิสเยาวชนหญิงทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี เดินทางไปแข่งขัน รายการ 2026 ไอทีเอฟ เวิลด์ จูเนียร์ เทนนิส, เอเชีย/โอเชียเนีย ไฟนอลส์ ควอลิฟายอิ้ง อีเวนท์ ที่เมืองกูชิง รัฐซาราวัก ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 21-26 เม.ย. 2569 โดยได้ออกเดินทางไปเมื่อวันที่ 19 เม.ย. ที่ผ่านมา
รายการนี้เป็นการแข่งขันประเภททีม สำหรับนักกีฬาหญิง ประกอบด้วย "น้องพลอย" พลอยเพชร ด้วงเขียว จากสงขลา "น้องจ๊ะจ๋า" อัญวีณ์ ไพศาลภาณุวงศ์ จากเชียงใหม่ และ "น้องเอมมี่" ศรุดา สุดตา จากกรุงเทพฯ โดยมี "โค้ชจิม" จ่าสิบเอก สหทัศน์ ศุภกิจ เป็นผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย และ นายอนุชิต เรือนก้อน ทำหน้าที่เทรนเนอร์
นายกวงการกีฬาลูกสักหลาดไทย กล่าวต่อว่า หลังจากนั้นจะส่งนักกีฬาเทนนิสเยาวชนชายทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี เดินทางไปแข่งขันรายการเดียวกัน ณ เมืองกูชิง ระหว่างวันที่ 28 เม.ย. - 3 พ.ค. 2569 โดยเป็นรอบคัดตัวแทนโซนเอเชีย/โอเชียเนีย เพื่อเฟ้นทีมเป็นตัวแทนโซนไปแข่งขันชิงแชมป์โลก ประเภททีม รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี รอบสุดท้ายของโลก หรือรอบไฟนอลส์ ต่อไปเช่นกันทั้งทีมหญิงและทีมชาย
ในส่วนนักกีฬาทีมชาย ได้แก่ "น้องอันปัน" ปัณณพรรธน์ นิ่มนวลกุล จากกรุงเทพฯ "น้องเเทน" วริษฐ์ เลิศสินธพานนท์ จากกรุงเทพฯ "น้องฟาโรห์" ฟาโรห์ โกวิทวัฒนชัย จากชลบุรี โดยมี "น้องเดนิส" เดนิส เขียวรักษา จากชลบุรี เป็นนักกีฬาสำรอง ขณะที่ผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยของชุดนี้คือ "โค้ชเอ็กซ์" พชรพล คำสมาน และ นายพันธุ์ทิวา ชาวอุทัย ทำหน้าที่เทรนเนอร์
"ผมขอขอบคุณผู้ฝึกสอน สตาฟฟ์โค้ช และคณะทำงานที่ช่วยกันเตรียมความพร้อมให้นักกีฬา ซึ่งมีเป้าหมายเดียวกันคือ จะพยายามคว้าโควตาไปแข่งขันรอบสุดท้ายของโลกให้ได้ ผมขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัย ขออวยพรให้ทุกคนโชคดีและประสบความสำเร็จตามเป้าหมายครับ" นายสุชัย