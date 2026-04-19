ทีมแพทย์แถลง "ก้อง-สมเกียรติ" ล้มซ้อม 3 พลาดเรซแรก ลุ้นฟื้นตัวเรซ 2 ที่แอสเซ่น

"ก้อง" สมเกียรติ จันทรา ยอดนักบิดชาวไทยหนึ่งเดียวในศึก เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ แชมเปี้ยนชิพ จากสังกัดทีมโรงงาน ฮอนด้า เอชอาร์ซี เสียหลักล้มในการซ้อมครั้งที่ 3 ก่อนที่ทีมแพทย์จะแถลงมีมติให้ถอนตัวจากการแข่งขันเรซแรกในวันเสาร์ เพื่อรักษาอาการบาดเจ็บ เตรียมลุ้นคัมแบ็กในวันอาทิตย์นี้ที่ ทีที เซอร์กิต แอสเซ่น ประเทศเนเธอร์แลนด์
นักบิดชาวไทยเจ้าของรถแข่ง Honda CBR1000RR-R หมายเลข 35 พลาดล้มในช่วงกลางการซ้อมรอบ FP3 ที่โค้ง 5-6 ก่อนจะมีธงแดงและส่งตัวเข้าตรวจร่างกายที่ศูนย์การแพทย์ในสนาม แอสเซ่น โดยแถลงการณ์ระบุว่า "สมเกียรติ มีอาการฟกช้ำที่หลังส่วนล่าง กล้ามเนื้อต้นขาฟกช้ำและมีเลือดคั่ง จึงไม่สามารถลงแข่งขันในวันนี้ได้ โดยจะมีตรวจอาการอีกครั้งในเช้าวันอาทิตย์ก่อนการวอร์มอัพ"
ทั้งนี้ "ก้อง-สมเกียรติ" ไม่มีอาการบาดเจ็บกระดูกส่วนใดแตกหัก มีเพียงอาการฟกช้ำที่ทำให้เจ็บปวดร่างกาย ยังมีลุ้นที่จะกลับมาแข่งขันได้ในวันอาทิตย์ สำหรับรอบ "ซูเปอร์โพลเรซ" และ เรซที่ 2 โดยต้องเข้ารับการตรวจร่างกายกับทีมแพทย์อีกครั้งช่วงเช้าวันพรุ่งนี้ ขณะที่แฟนๆ มอเตอร์สปอร์ตชาวไทยต่างร่วมส่งกำลังใจให้หายกลับมาลงสนามอีกครั้ง
สำหรับ ศึก เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ แชมเปี้ยนชิพ 2026 สนาม 3 จะดวลความเร็วในรอบ "ซูเปอร์โพล เรซ" ในวันอาทิตย์ที่ 19 เมษายนนี้ เวลา 16.10 น. และปิดท้ายด้วยเรซที่ 2 เวลา 20.30 น. ถ่ายทอดสดทาง TrueVisions SPOTV
แฟนความเร็วชาวไทยสามารถส่งกำลังใจเชียร์นักบิดฮอนด้าพร้อมติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์ : https://facebook.com/HondaRacingTeamTH