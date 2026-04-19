"ก้อง-สมเกียรติ" แท็กทีม "โจนาธาน เรีย" ยกระดับความเร็วซ้อมวันแรก "เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์" สนาม 3 เนเธอร์แลนด์

"ก้อง" สมเกียรติ จันทรา ยอดนักบิดขวัญใจชาวไทยจาก ฮอนด้า เอชอาร์ซี ยกระดับความเร็วรถแข่ง Honda CBR1000RR-R ร่วมกับทีมเมทดีกรีแชมป์โลก 6 สมัย อย่าง “โจนาธาน เรีย” ทำเวลาเร็วขึ้นถึง 1 วินาที ในการซ้อมวันแรกของศึก เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ แชมเปี้ยนชิพ 2026 สนาม 3 ส่งสัญญาณบวกในการลุ้นผลงานสุดสัปดาห์นี้ที่ ประเทศเนเธอร์แลนด์
ศึก เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ แชมเปี้ยนชิพ 2026 สนาม 3 รายการ "ดัตช์ ราวด์" มีคิวดวลความเร็วระหว่างวันที่ 17-19 เมษายนนี้ โดยล่าสุดผ่านการซ้อม 2 ครั้งแรก เมื่อคืนวันศุกร์ที่ 17 เมษายนที่ผ่านมา ที่ สนาม ทีที เซอร์กิต แอสเซ่น ประเทศเนเธอร์แลนด์ ท่ามกลางการรอคอยของแฟนมอเตอร์สปอร์ตทั่วโลก
ผลการซ้อมในวันแรกปรากฏว่า "ก้อง-สมเกียรติ" สามารถสร้างความคืบหน้าได้อย่างยอดเยี่ยม หลังปรับปรุงการเซ็ตติ้งรถแข่งได้ดี ทำเวลาในการซ้อมช่วงที่ 2 เร็วขึ้นกว่าช่วงแรกถึง 1 วินาที รั้งอันดับ 21 ด้วยเวลาต่อรอบ 1 นาที 35.253 วินาที บีบระยะเข้าไปหาผู้นำเหลือ 1.566 วินาที และตามหลัง “เรีย” ซึ่งรั้งอันดับ 19 เพียง 0.129 วินาทีเท่านั้น
ทั้งนี้ ศึก เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ แชมเปี้ยนชิพ 2026 สนาม 3 จะจับเวลารอบ "ซูเปอร์โพล" เพื่อจัดอันดับสตาร์ต และดวลความเร็วในวันเสาร์ที่ 18 เมษายนนี้ 20.30 น. ตามเวลาประเทศไทย จากนั้นจะดวลความเร็วในรอบ "ซูเปอร์โพล เรซ" ในวันอาทิตย์ที่ 19 เมษายนนี้ เวลา 16.10 น. และปิดท้ายด้วยเรซที่ 2 เวลา 20.30 น. ถ่ายทอดสดทาง TrueVisions SPOTV
