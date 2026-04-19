สุดช็อค! ไทยยู-16 พ่าย สปป.ลาว 2-3 ร่วงรอบแบ่งกลุ่มลูกหนังชิงแชมป์อาเซียน 2026

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2569 เวลา ณ เกโลรา โจโก ซามูโดร ประเทศอินโดนีเซีย มีการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี 2026 รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่มบี นัดที่สาม ฟุตบอลชายทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ลงสนามพบกับ สปป.ลาว
โดยสองเกมแรก ไทย ชนะ ฟิลิปปินส์ 5-1 และ แพ้ เมียนมา 0-1 ขณะที่ สปป.ลาว เสมอ เมียนมา 0-0 และ ชนะ ฟิลิปปินส์ 4-3 ซึ่งเกมนี้ “โค้ชโต่ย” ศิริศักดิ์ ยอดญาติไทย หัวหน้าผู้ฝึกสอน ปรับทัพผู้เล่นพอสมควร ส่ง เปรซ อเวส เคลี่ คัวกู้ สร้างสรรค์เกมรุกร่วมกับ ภัทรวีร์ ดีบ้านโสก, เตชินท์ ยีหวังกอง และ วรชิต สร้อยจิต
เริ่มเกมนาทีที่ 14 ไทย มาได้ประตูขึ้นนำ 1-0 วิภูสิทธิ์ ศรีจันทร์ ใช้ความสามารถเฉพาะตัวพาบอลหลบผู้เล่นสปป.ลาว ก่อนยิงด้วยขวาหน้ากรอบเขตโทษเข้าไป
ต่อมานาทีที่ 44 ไทย มีโอกาสลุ้นยิงประตูหนีห่าง สุขพัสรัช พงษ์สุระ แตะบอลหลบผู้เล่นสปป.ลาว ก่อนยิงด้วยขวาไปตรงตัวผู้รักษาประตูสปป.ลาว รับเอาไว้ได้
หลังจากนั้นทั้งสองทีมพยายามสลับกันเปิดเกมรุกเพื่อหาประตูเพิ่ม แต่ยังไม่มีทีมใดยิงประตูเพิ่มได้ ทำให้จบครึ่งแรก ทีมชาติไทย U16 ยังคงขึ้นนำ สปป.ลาว 1-0
ครึ่งหลัง นาทีที่ 53 สปป.ลาว ตามตีเสมอเป็น 1-1 จากลูกฟรีคิก อนุลักษณ์ สิงสาวัง ปั่นด้วยซ้ายนอกกรอบเขตโทษ บอลโค้งเสียบเสาไกลเข้าไป
ก่อนที่นาที 62 ไทย มาได้ประตูขึ้นนำอีกครั้งเป็น 2-1 ปิยะพัทธ์ มาลีสายชล ตัวสำรองได้ยิงด้วยซ้ายนอกกรอบเขตโทษไปติดเซฟผู้รักษาประตูสปป.ลาว มาเข้าทาง เปรซ อเวส เคลี่ คัวกู้ ตามซ้ำจ่อๆเข้าไป
ถัดมานาทีที่ 71 สปป.ลาว ตามตีเสมออีกครั้งเป็น 2-2 จากจังหวะที่แนวรับทีมชาติไทยเคลียร์บอลไม่ดีมาเข้าทาง สิสมบัติ วิลัยโสน ได้ยิงด้วยขวาในกรอบเขตโทษเข้าไป
จากนั้นนาทีที่ 76 สปป.ลาว พลิกแซงขึ้นนำเป็น 3-2 จากจังหวะโต้กลับ สิสมบัติ วิลัยโสน พาบอลเข้ากรอบเขตโทษก่อนยิงด้วยขวาเสียบเสาแรกเข้าไป เป็นประตูที่สองของเจ้าตัวในเกมนี้
ช่วงเวลาที่เหลือไม่มีสกอร์เพิ่ม จบเกม ทีมชาติไทย U16 พ่าย สปป.ลาว 2-3 ส่งท้ายการแข่งขันชิงแชมป์อาเซียน 2026 เอาไว้เพียงรอบแบ่งกลุ่ม
สำหรับ ฟุตบอลชายทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี จะเดินทางกลับประเทศไทยทันที โดยจะถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ในวันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2569 เวลาประมาณ 22.00 น.