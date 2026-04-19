ราษีไศล ยูไนเต็ด คว้าแชมป์ "BYD SEAL 5 LEAGUE 2" ฤดูกาล 2025/26 พร้อมฟันเงิน 5 ล้านบาท

ราษีไศล ยูไนเต็ด คว้าแชมป์ การแข่งขันฟุตบอล BYD SEAL 5 LEAGUE 2 ฤดูกาล 2025/26 พร้อมเงินรางวัล 5 ล้านบาท และสิทธิ์ในการเลื่อนชั้นขึ้นไปเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล BYD Sealion6 League 1 ฤดูกาล 2026/27
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2569 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดศรีสะเกษ (เกาะกลางน้ำ) สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอล BYD SEAL 5 LEAGUE 2 ฤดูกาล 2025/26
โดยทีมแชมป์ในฤดูกาลนี้ ได้แก่ สโมสร ราษีไศล ยูไนเต็ด ที่สามารถทำคะแนนทิ้งห่างอันดับที่ 2 ได้ก่อนจบฤดูกาลเป็นที่เรียบร้อย พร้อมรับเงินรางวัล 5,000,000 บาท และสิทธิ์ในการเลื่อนชั้นขึ้นไปเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล BYD Sealion6 League 1 ฤดูกาล 2026/27
ภายในพิธีมอบถ้วย นำโดย ยุทธนา หยิมการุณ อุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ พร้อมด้วย วิศิษฎ์ พิทยะวิริยากุล กรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจเรเว่, ยูถิกา เลิศลักษณา ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท บีวายดี ออโต้ ประเทศไทย จำกัด, โปรดปราน สมานมิตร รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย, โรจนสิทธิ์ มีนิจสิน รองผู้อำนวยการฝ่ายกีฬา บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง, กมล อินทะนะ ผู้จัดการกิจกรรมพิเศษด้านกีฬา บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), ศักรินทร์ นุติพรรณ ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของบริษัท บีพี-คาสตรอล (ประเทศไทย) จำกัด, ชัยยะ จันทร์โคตร ผู้จัดการโรงไฟฟ้า ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) และ วราลักษณ์ ไกรฤทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เอไอเอส เข้าร่วมเป็นเกียรติ
สำหรับเงินรางวัลในการแข่งขันฟุตบอล BYD SEAL 5 LEAGUE 2 ฤดูกาล 2025/26 ทีมชนะเลิศ ได้รับ 5,000,000 บาท, ทีมอันดับ 2 จะได้รับ 3,000,000 บาท, อันดับ 3 จะได้รับ 1,000,000 บาท, อันดับ 4 จะได้รับ 500,000 บาท, อันดับ 5 จะได้รับ 300,000 บาท, อันดับ 6 จะได้รับ 100,000 บาท และ อันดับ 7 จะได้รับ 50,000 บาท