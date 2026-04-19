บุรีรัมย์ พ่าย ชาบับ อัล อาห์ลี 2-3 จอด 8 ทีมเอซีแอลอีลิท

การแข่งขันฟุตบอลศึกเอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก อีลิท 2025/26 รอบ 8 ทีม เมื่อช่วงดึกวันที่ 18 เม.ย.ที่ผ่านมา บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ตัวแทนหนึ่งเดียวจากประเทศไทย พบกับ ชาบับ อัล อาห์ลี ตัวแทนจากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยเกมนี้ลงเล่นกันที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย
เปิดฉากมานาทีที่ 13 ชาบับ อัล อาห์ลี ได้ประตูออกนำ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 1-0 อิกอร์ โกเมส โหม่งบอลจากจังหวะที่ทีม ได้ลูกเตะมุม บอลไปเด้งชนเสา ก่อนจะมาชนตัว ปีเตอร์ ซูลจ์ เข้าประตูตัวเอง
นาทีที่ 20 บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ได้โอกาสจบสกอร์ครั้งแรกในเกมนี้ ฟิลิป สตอยโควิช เติมเกมขึ้นมาทางฝั่งซ้าย ก่อนเปิดบอลให้ คิงสลีย์ ชินด์เลอร์ ได้ทำประตู แต่ลูกยิงยังไม่ตรงกรอบ เฉียดเสาไปนิดเดียวเท่านั้น
นาทีที่ 32 บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เกือบได้ประตูตีเสมอ ชาบับ อัล อาห์ลี ปีเตอร์ ซูลจ์ เปิดลูกเตะมุมไปที่เสาไกล โกรัน เคาซิช ที่ยืนอยู่คนเดียวในตำแหน่งดังกล่าว ได้โอกาสโหม่งทำประตู บอลผ่านมือ ฮาหมัด อัล เมเกบาอาลี ไปแล้ว แต่ทว่าไปติดตัวยืนคุมเส้น เคาอัน ซานโตส สกัดทิ้งออกไป
หลังจากนั้น ทั้งสองฝ่ายหาโอกาสทำประตูเพิ่มเติมใส่กันไม่ได้ หมดเวลาการแข่งขันในช่วงครึ่งแรก บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ตามหลัง ชาบับ อัล อาห์ลี 0-1
นาทีที่ 49 ชาบับ อัล อาห์ลี ได้ประตูหนี บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 2-0 จากจังหวะลูกเตะมุม เรนาน วิกตอร์ สลัดหนีตัวประกบ วิ่งมาโหม่งบอลชงให้ ซาอีด เอซาโตลาฮี โหม่งบอลเข้าประตูไป
นาทีที่ 64 บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ได้ประตูไล่ ชาบับ อัล อาห์ลี 1-2 ซาอีด เอซาโตลาฮี ทำแฮนด์บอลเสียจุดโทษ ก่อนจะเป็น กิลเยร์เม บิสโซลี สังหารเข้าไปไม่พลาด
นาทีที่ 70 บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ได้ประตูตีเสมอ ชาบับ อัล อาห์ลี 2-2 จากการยิงไกลสุดสวยของ ปีเตอร์ ซูลจ์ บอลพุ่งเสียบเสาเข้าประตูไปอย่างสวยงาม
นาทีที่ 84 โกรัน เคาซิช รับบอลจาก แซนดี วอลช์ ก่อนเปิดบอลเข้ากลางประตูให้ ศุภชัย ใจเด็ด ที่หนีตัวประกบ วิ่งมาโหม่งเกือบได้ประตู โชคไม่ดีที่บอลไปเข้าด้านข้างตาข่าย
นาทีที่ 89 ชาบับ อัล อาห์ลี โต้กลับใส่ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ไว ยูริ เซซาร์ ลากเลื้อยมาคนเดียว ก่อนจ่ายให้ โมฮัมหมัด จูมา แตะหนี เคอร์ติส กู๊ด และยิงทันที แต่ทว่าลูกยิงยังไปตรงตัว นีล เอเธอร์ริดจ์ ป้องกันเอาไว้ได้
หลังจากนั้น ทั้งสองฝ่ายหาโอกาสทำประตูเพิ่มเติมใส่กันไม่ได้ หมดเวลาการแข่งขันในช่วงครึ่งหลัง บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เสมออยู่กับ ชาบับ อัล อาห์ลี 2-2 ต้องไปลุ้นกันต่อในช่วงการแข่งขันทดเวลาพิเศษ
นาทีที่ 93 ชาบับ อัล อาห์ลี ได้ประตูขึ้นนำ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อีกครั้งในเกมนี้ เป็น 3-2 จากการทำประตูของ เรนาน วิกตอร์
นาทีที่ 102 กิลเยร์เม บาลา เปิดลูกฟรีคิกให้กับ สุลตาน อาดิล ได้โอกาสทำประตูจ่อๆ แต่ยังยิงได้ไม่ดีพอ บอลหลุดกรอบออกหลังไป
นาทีที่ 104 นีล เอเธอร์ริดจ์ เซฟประตูช่วย บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ไม่ให้เสียประตูจาก ชาบับ อัล อาห์ลี อีกครั้ง จากจังหวะได้โอกาสหลุดเดี่ยวของ ยูริ เซซาร์ ที่หนีตัวประกบจาก เคอร์ติส กู๊ด และได้ซัดบอลด้วยซ้าย
นาทีที่ 123 บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เหลือผู้เล่น 10 คน โก มยองซอก ผู้เล่นตัวสุดท้าย ไปเสียบสกัดใส่ กิลเยร์เม บาลา แนวรุกของ ชาบับ อัล อาห์ลี โดนผู้ตัดสินแจกใบแดงไล่ออกสนาม
หลังจากนั้น ทั้งสองฝ่ายหาโอกาสทำประตูเพิ่มเติมใส่กันไม่ได้ หมดเวลาการแข่งขัน บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด แพ้ ชาบับ อัล อาห์ลี 2-3 ทำให้ต้องยุติเส้นทางเอาไว้ที่รอบ 8 ทีมสุดท้าย