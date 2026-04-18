“บอย ท่าพระจันทร์” ลั่นถูกต้องมาก่อนถูกใจ ยันไม่แถให้พวกพ้อง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บอย ท่าพระจันทร์ เซียนพระคนดังโพสต์คมกลางดึก “ความถูกต้องมาก่อนความถูกใจ ยืนยันไม่แถให้พวกพ้อง ผิดว่าไปตามผิด โดย บอย ท่าพระจันทร์ โพสต์ว่า

“เอาจริงๆ ผมรักพี่น้องพ้องเพื่อนทุกคน ผมทำอะไร ไม่เคยหวังสิ่งตอบแทนใดๆ ใครรู้จักผมจะรู้ว่าผมเป็นคนอย่างไร

ปล.ข้อเสียของผมคือ #ยึดถือความถูกต้องมากกว่าถูกใจ (หากพวกพ้องผมผิด ผมยินดีขอโทษแทน ไม่แถ อย่างแน่นอน)

พรุ่งนี้รู้เรื่อง #ระหว่างพี่1กับบัง

#อย่าถามว่าใครผิด

กูเนี่ยแหละ เพราะพวกมึงนึกถึงกูคนแรก

อุดหนุนบังถังได้นะ เวลาด่าเขาจะได้สำนึก(แต่กูเชื่อพวกมึง ซ้ำเติมเป็นอย่างเดียว)”