“ธนภัทร” คว้าทองแดงปิดท้ายเทควันโดเยาวชนโลกที่อุซเบกิสถาน

ความเคลื่อนไหวของทัพนักกีฬาเทควันโดเยาวชนไทย ชุดเข้าร่วมการแข่งขันรายการศึกเยาวชนชิงแชมป์โลก 2026 ระหว่างวันที่ 12-17 เมษายน 2569 ณ เมืองทาชเคนต์ ประเทศอุซเบกิสถาน เมื่อ 17 เม.ย.ที่ผ่านมา แข่งขันเป็นวันสุดท้าย มีนักกีฬาไทยลงแข่งขัน 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 51 กิโลกรัม ชาย "เต็งหนึ่ง" ธนภัทร นิธิศบวรภัค และรุ่นน้ำหนักไม่เกิน 52 กิโลกรัม หญิง "บุ้งกี๋" ลักษณ์นารา ชื่นสกุลทิพย์
ผลการแข่งขัน รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 51 กิโลกรัม ชาย "เต็งหนึ่ง" ธนภัทร นิธิศบวรภัค ดีกรีเหรียญทองยุวชนชิงแชมป์เอเชีย และเหรียญทองแดงยุวชนชิงแชมป์โลก 2025 รอบแรกชนะ ฟิอัลโลส ฟรังโก เคลย์ธอน จากเอกวาดอร์ แบบไม่ยากเย็น 2-0 ยก 4-3 และเอาต์สกอร์ 20-7 แต่ต้องผ่านเข้ารอบพร้อมอาการบาดเจ็บข้อนิ้วหลุด
รอบสองพบกับ บ็อกดัน ปิอาเกย์ จากคีร์กีซสถาน เกมนี้ทั้งคู่แลกกันอย่างสูสี ก่อนที่ ธนภัทร เป็นฝ่ายชนะไป 2-1 ยก 3-3, 9-11 และ 10-7 เข้ารอบสามเอาชนะ นิโคลา คิส จากเซอร์เบีย 2-1 ยก 8-3, 3-4 และ 14-2 เข้ารอบก่อนรองชนะเลิศหรือรอบชิงเหรียญทองแดงพบกับ โซมะ คาโตะ จากญี่ปุ่น ถึงแม้ ธนภัทร จะเสียเปรียบเรื่องรูปร่าง แต่ก็ใจสู้ไม่ถอย เดินหน้าลุยเตะศีรษะและลำตัว ทำคะแนนเอาชนะไปทั้งสองยก 14-9 และ 16-11 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศพร้อมการันตีเหรียญทองแดงให้กับทับเทควันโดไทยแน่นอนแล้ว
ในรอบรองชนะเลิศพบกับ อาซาดเบค ซามันดารอฟ จอมเตะจากเจ้าถิ่น ยกแรก ธนภัทร ที่เสียเปรียบเรื่องรูปร่าง โดนเตะเข้าที่ศรีษะและลำตัว แพ้ไปก่อน 3-5 ยกสอง ธนภัทร ปรับจังหวะเข้าทำ ค่อยๆเดินเข้าหา เตะเข้าลำตัว ขึ้นนำ 4-2 แต่กลับมาพลาดในช่วงวินาทีสุดท้าย โดนจอมเตะเจ้าถิ่นเตะเข้าที่ลำตัว เสมอกัน 4-4 คะแนน ต้องนับคะแนนเทคนิค ปรากฎว่า ธนภัทร ทำได้น้อยก็ว่า ทำให้แพ้ไป 0-2 ยก พลาดผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดาย
หลังจบการแข่งขัน ธนภัทร กล่าวว่ารู้สึกดีใจที่คว้าเหรียญทองแดงมาได้ ถึงแม้จะไม่เป็นไปตามเป้า แต่ก็สู้อย่างเต็มที่แล้ว ยอมรับเพราะตนเองเสียสมาธิในช่วงวินาทีสุดท้าย ทำให้แพ้ไป ฝากขอโทษทางบ้านที่ทำไม่ได้ตามเป้า แต่จะขอกลับมาสู้ใหม่ในครั้งหน้า
ส่วนรุ่นน้ำหนักไม่เกิน 52 กิโลกรัม หญิง "บุ้งกี๋" ลักษณ์นารา ชื่นสกุลทิพย์ รอบแรกพบ มังค์จิน บัตเซเรน จากมองโกเลีย ปรากฏว่า ลักษณ์นารา โชว์ฟอร์มเหนือกว่าเอาชนะจอมเตะจากมองโกเลียขาดลอยทั้งสองยก 11-0 และ 15-2 ผ่านเข้ารอบ 2 พบกับ อนา มาเรีย จอร์จีวา จากบัลแกเรีย ซึ่ง ลักษณ์นารา ดักเตะทำคะแนนได้มากกว่าเอาชนะไป 2-0 ยก 11-1 และ 12-8 ในรอบสามพบกับ อิตเซียร์ การ์เซีย โกดอย จากสเปน ปรากฏว่า สาวสเปนใช้ความได้เปรียบช่วงขาที่ยาว ดักเตะศีรษะ และป้องกันการเข้าทำของ ลักษณ์นารา จนสุดท้ายแพ้ไป 0-2 ยก 0-2, 5-13 ตกรอบสาม
สรุปผลงานทีมเทควันโดไทย ในการแข่งขันเทควันโดเยาวชนชิงแชมป์โลก 2026 ที่อุซเบกิสถาน คว้ามาได้ 1 เหรียญทอง จาก "กันดั้ม" กัญจน์บุษกร พิชัยสงคราม รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 45 กิโลกรัม ชาย และ 1 เหรียญทองแดง จาก "เต็งหนึ่ง" ธนภัทร นิธิศบวรภัค รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 51 กิโลกรัม ชาย นอกจากนั้น กัญจน์บุษกร ยังคว้ารางวัลนักกีฬาชายยอดเยี่ยม พร้อมกับ โค้ชปาร์ค ฮี คัง ที่คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ผู้ฝึกสอนชายยอดเยี่ยม
สำหรับนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทย ชุดเข้าร่วมการแข่งขันศึกเยาวชนชิงแชมป์โลก 2026 ที่อุซเบกิสถาน จะเดินทางกลับถึงประเทศไทยในวันที่ 19 เมษายน 2569 โดยสายการบินไชนา เซาท์เทิร์น แอร์ไลน์ เที่ยวบิน CZ 8079 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เวลาประมาณ 11.40 น.