“รถถัง” ตั้งโต๊ะแถลงปมพิพาท ONE เผยขอรักษาสิทธิ์-ความเป็นธรรมให้ตัวเอง ยันรัก “บอสชาตรี” เหมือนเดิม

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2569 รถถัง จิตรเมืองนนท์ ยอดนักมวยไทยชื่อดัง ได้เปิดบ้านต้อนรับนักข่าวที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อแถลงข่าวเกี่ยวกับกรณีข้อพิพาทระหว่างตนเอง กับ ONE Championship ซึ่งปัจจุบันได้มีการดำเนินคดีในหลายเขตอำนาจ ได้แก่ ประเทศไทย ประเทศสิงคโปร์ และประเทศญี่ปุ่น โดยมี ทนงค์ แซ่จิ๋ว และ สันติวัสถ์ สังข์วรรณะ 2 ทนายความของรถถัง ร่วมแถลงข่าวด้วย ท่ามกลางสื่อมวลชนที่เดินทางมาเกาะติดประเด็นนี้กันอย่างล้นหลาม
ทีมกฎหมายของรถถัง ได้ชี้แจงว่า เมื่อเรื่องดังกล่าวได้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลแล้ว ทีมงานของรถถังมีความจำเป็นต้องเคารพกระบวนการยุติธรรม และขออนุญาตไม่แสดงความคิดเห็นหรือก้าวล่วงในรายละเอียดข้อเท็จจริงของคดีในชั้นสาธารณะ อย่างไรก็ตาม ทีมรถถังขอยืนยันว่า มีพยานหลักฐานที่ชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถนำเสนอต่อศาล เพื่อให้ศาลได้พิจารณาและทำความเข้าใจข้อเท็จจริงในทุกประเด็นอย่างครบถ้วน
ส่วนประเด็นที่ “รถถัง” มีคิวแข่งขันที่ประเทศญี่ปุ่น ในวันพุธ ที่ 29 เม.ย.นี้ รถถัง ยังคงยืนยันเจตนาอย่างชัดเจนว่า มีความพร้อมและยินดีที่จะเดินทางไปทำการแข่งขันตามกำหนดการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันทีมทนายความของรถถังอยู่ระหว่างการประสานงานกับทีมทนายของ ONE Championship โดยได้มีการร้องขอให้ส่งมอบ “คู่ฉบับสัญญาต้นฉบับ” ที่ได้มีการลงนามครบถ้วนตามมาตรฐานของบริษัท ตั้งแต่ปี พ.ศ.2565 เนื่องจากจนถึงปัจจุบัน ทีมงานของรถถังยังไม่ได้รับสัญญาดังกล่าวที่สมบูรณ์และอาจยังไม่มีผลผูกพันตามกฎหมายแต่อย่างใด
ทั้งนี้ รถถังได้รับเพียง “สำเนาสัญญา” ซึ่งเป็นเอกสารที่ฝ่ายรถถังลงนามในเดือนพฤศจิกายน 2568 เท่านั้น โดยในสำเนาดังกล่าวปรากฏเพียงลายมือชื่อของรถถังฝ่ายเดียว ขณะที่กรรมการผู้มีอำนาจของ ONE ยังไม่ได้ลงนามในสัญญาแต่อย่างใด ประเด็นดังกล่าวสร้างความกังวลต่อทีมงานของรถถังอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากหากไม่มีการลงนามผูกพันโดยผู้มีอำนาจของอีกฝ่าย อาจส่งผลให้สัญญาดังกล่าวไม่มีผลผูกพันตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงประเด็นความคุ้มครองในกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานหรือการแข่งขัน ซึ่งทีมงานมีความกังวลว่าถ้าไปขึ้นชกวันที่ 29 เมษายน 2569 แล้วเกิดอุบัติเหตุขึ้นมา รถถัง จะยังได้รับการดูแลตามสัญญาหรือไม่ เพราะถูกแจ้งมาจากทาง ฝ่ายทนายความของ ONE Championship ประเทศสิงคโปร์
ว่าสัญญาอยู่ระหว่างการระงับชั่วคราว ซึ่งตรงนี้ขอคุยกับทาง ONE Championship ประเทศสิงคโปร์ก่อนว่าความหมายที่ส่งมานั้น ถูกต้องตามที่เราเข้าใจหรือไม่
ด้านรถถัง จิตรเมืองนนท์ เผยว่า สัญญาฉบับที่ตนเซ็นไปตั้งแต่ปี 2022 นั้น ยังไม่เคยได้รับกลับมา ผมขอไปนานมาก ทำให้เรารู้สึกว่า แปลกๆ เพราะเราเคารพ ONE อยู่เสมอ จนเพิ่งมาได้เมื่อปลายปี 68 นี้เอง แต่สัญญาก็ไม่มีลายเซ็นของผู้บริหาร ONE อยู่ ส่วนตอนเซ็นนั้น เซ็นที่สิงคโปร์ เซ็นโดยลำพังในห้อง ไม่ได้มีใครเป็นพยาน
“ผมยังมีมิตรภาพที่ดี เป็นเด็กที่ดีเสมอ พร้อมจะให้เจรจา แผนการย้ายไปอยู่องค์กรใหม่ยังไม่คิด เพราะยังเคารพ ONE อยู่เสมอ ยังพร้อมขึ้นชกไปทำหน้าที่ เอาชัยชนะมาสู่คนไทย ที่ผ่านมายังไม่ได้คุยกับ พี่ชาตรี เลย ยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหากับ พี่ชาตรี ยังรักและเคารพเหมือนเดิม แค่อยากรักษาสิทธิ์ของตัวเอง ผมไม่ได้อยากต่อสู้กับพี่ชาตรี เขาเป็นผู้ชายที่ทำให้ชีวิตผมดีขึ้น ผมอยู่บ้านตลอดพี่ชาตรี มาหาผมได้เสมอ หรือให้ผมไปหาพี่ก็ได้ ถึงตรงนี้ผมยังไม่คิดอยากจะหนี ONE ไปไหน”