สิ้นสุด 25 ปี "โคเวนทรี" ตีเจ๊าแบล็คเบิร์นฯ คัมแบ็กพรีเมียร์ ลีก

โคเวนทรี ซิตี ฉลองกลับสู่พรีเมียร์ ลีก หลังรอคอยมานาน 25 ปี โดย บ็อบบี โธมัส ทำประตูตีเสมอ แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส 1-1 เหลือเวลา 6 นาที ศึกแชมเปียนชิป วันศุกร์ที่ 17 เมษายน
โธมัส จารึกชื่อบนหน้าประวัติศาสตร์สโมสร หลังโหม่งลูกเปิดฟรีคิกต่อหน้าต่อตาแฟนๆ ทีมเยือน ที่สนามอีวูด ปาร์ก
สาวก "เดอะ สกาย บลูส์" เปล่งเสียงเรียกชื่อ กองหลังวัย 25 ปี หลังสโมสรเผชิญช่วงเวลาตกต่ำสุดขีด ตกชั้นลงมาถึงลีก ทู (ดิวิชัน 4) กระทั่ง แฟรงค์ แลมพาร์ด กุนซือ นำทีมกลับสู่ลีกสูงสุดของอังกฤษ
ประตูของ โธมัส ทำให้กองเชียร์ แบล็คเบิร์นฯ ผิดหวังสุดๆ หลังขึ้นนำนาที 54 จาก เรียวยะ โมริชิตะ ก่อน "ช้างกระทืบโรง" แบ่งแต้มการันตีจบ 2 อันดับแรกของแชมเปียนชิป
สิ้นสัญญาณนกหวีดจบเกม แลมพาร์ด วิ่งลงมาบนสนามฉลองช่วงเวลาดีสุดของสโมสร นับตั้งแต่คว้าแชมป์เอฟเอ คัพ 1987 ขณะที่ผู้เล่นวิ่งมายังอัฒจันทร์ฝั่ง "ดาร์เวน เอนด์" ถือป้ายเลื่อนชั้น (Promotion)
โคเวนทรี จ่าฝูงแชมเปียนชิป เก็บเพิ่มเป็น 86 แต้ม จาก 43 นัด ทิ้งห่างอันดับ 3 มิลล์วอลล์ (42 นัด มี 73 แต้ม) 13 แต้ม โดย "สิงโตลอนดอน" เหลือโปรแกรม 4 นัด (คิดเป็น 12 คะแนนเต็ม)