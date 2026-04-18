ซันส์จับตาย "เคอร์รี" เข้าเพลย์ออฟ "แมจิก" ปะทะพิสตันส์

ฟีนิกซ์ ซันส์ จับตาย สตีเฟน เคอร์รี การ์ดจอมแม่น เอาชนะ โกลเดน สเตท วอร์ริเออร์ส ขาดลอย 111-96 ศึกบาสเกตบอล เอ็นบีเอ (NBA) เพลย์-อิน สายตะวันตก ที่สนามมอร์ตเกจ แมตช์อัพ เซ็นเตอร์ วันเสาร์ที่ 18 เมษายน ตามเวลาไทย
ซันส์ เข้าเพลย์ออฟในฐานะทีมวางอันดับ 8 ของสายตะวันตก พบ โอกลาโฮมา ซิตี ธันเดอร์ แชมป์เก่า เริ่มเกม 1 วันที่ 20 เม.ย. (ไทย) ขณะที่ วอร์ริเออร์ส ปิดซีซันเรียบร้อยแล้ว
เกมนี้ เจเลน กรีน เหมา 36 แต้ม โดยยิงฟิลด์โกลเข้าเป้า 14 จาก 20 ลูก รวม 3 คะแนน 8 จาก 14 ลูก เดวิน บูเกอร์ บวกเพิ่ม 20 แต้ม และ จอร์แดน กูดวิน ช่วย 19 แต้ม 9 รีบาวน์ด แถมยังโดดเด่นเกมป้องกัน 6 สตีล (ขโมยบอล)
ด้าน เคอร์รี การ์ดจอมแม่นวัย 38 ปี แทบไม่ได้ส่องแบบโล่งๆ ตลอดเกม ทำไป 17 แต้ม โดยยิงฟิลด์โกลเข้าเป้าแค่ 4 จาก 16 ลูก ปล่อยให้ แบรนดิน พ็อดเซียมสกี แบก วอร์ริเออร์ส 23 แต้ม
ส่วนผลการแข่งขันสายตะวันออก ออร์แลนโด แมจิก นำห่าง 35 แต้มครึ่งแรก ต้อน ชาร์ล็อตต์ ฮอร์เน็ตส์ 121-90 โดย เปาโล บันเคโร ฟอร์เวิร์ดดราฟต์เบอร์ 1 ปี 2022 ซัด 25 แต้ม คว้าสิทธิ์ทีมวางอันดับ 8 เจอ ดีทรอยค์ พิสตันส์ เริ่มเกม 1 วันที่ 20 เม.ย. (ไทย)