เทคบอลจัดเต็ม ส่งแชมป์โลกล่า 3 ทองเอเชียนบีชเกมส์ ยูยิตสู เป้า 2 ทอง, วอลเลย์บอล-กาบัดดี้ กีฬาละ 1 ทอง

เทคบอลไทยพร้อมเต็มสูบ ฟิตซ้อมเข้ม กกท. หนุนใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาเติมแกร่ง ก่อนลุยมหกรรมกีฬาเอเชียนบีชเกมส์ ครั้งที่ 6 วันที่ 22-30 เมษายน 2569 ที่เมืองซานย่า สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยครั้งนี้จัดเต็มใช้ผู้เล่นระดับแชมป์โลกล่า 3 เหรียญทองที่มีการชิงชัย ด้าน ยูยิตสู วางเป้า 2 เหรียญทอง ส่วนวอลเลย์บอลชายหาด และกาบัดดี้ ลุ้นกีฬาละ 1 เหรียญทอง
ความเคลื่อนไหวของทัพนักกีฬาทีมชาติไทย ชุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนบีชเกมส์ ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 22-30 เมษายน 2569 ที่เมืองซานย่า สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยประเทศไทย ส่งนักกีฬาแข่งขันรวมทั้งหมด 176 คน ครบทั้ง 14 ชนิดกีฬา
สำหรับความพร้อมของนักกีฬาเทคบอลไทย หนึ่งในชนิดกีฬาที่เป็นความหวังในการลุ้นเหรียญทองของทัพไทย ได้เก็บตัวฝึกซ้อมมาอย่างต่อเนื่อง โดยครั้งนี้จะใช้ผู้เล่นดีกรีแชมป์โลก นำโดย จุฑาทิพย์ กันทะธง, สุภาวดี วงศ์คำจันทร์, พักตร์พงษ์ เดชเจริญ, สรศักดิ์ เทาศิริ และ จีรติ จันทร์เลียง ล่า 3 เหรียญทอง จาก 3 ประเภทที่มีการแข่งขัน ได้แก่ คู่ชาย, คู่หญิง และคู่ผสม
“โค้ชโจ้” สมศักดิ์ ดวงเมือง หัวหน้าผู้ฝึกสอนเทคบอลทีมชาติไทย เปิดเผยว่า เทคบอลในมหกรรมกีฬาเอเชียนบีชเกมส์ ถูกบรรจุแข่งขันครั้งแรก ซึ่งศักยภาพของผู้เล่นไทยถือว่าอยู่ในระดับแนวหน้าของทวีปและระดับโลก เรื่องนี้ไม่มีทีมใดสงสัย แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีสิ่งที่ทีมและผู้เล่นต้องปรับกันอยู่ เพราะแมตช์นี้เป็นการแข่งขันบนชายหาด ดังนั้นนักกีฬาต้องเพิ่มความแน่นอนในการเล่นบนพื้นทราย ผู้เล่นทุกคนจะต้องปรับตัว เล่นให้ละเอียดและวางลูกให้แม่นยำ
หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมเทคบอลไทย กล่าวต่อว่า หลังจากฝึกซ้อมมากว่า 1 เดือน นักกีฬาปรับตัวกับการเล่นบนพื้นทรายได้ค่อนข้างดี ซึ่งการแข่งขันบนพื้นทราย จะต้องใช้แรงมากกว่าปกติ แต่ทีมได้เน้นให้มีการปรับและเสริมในจุดนี้ ซึ่งต้องขอบคุณศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ที่ช่วยเสริมเรื่องสมรรถภาพของนักกีฬาไทยให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้น
ในขณะที่นักกีฬาทีมชาติไทยในชนิดกีฬาอื่น ๆ ต่างเตรียมความพร้อมกันมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมที่จะเข้าร่วมแข่งขันแล้วเช่นกัน โดยยูยิตสู หวัง 2 เหรียญทอง ส่วนวอลเลย์บอลชายหาด และกาบัดดี้ วางเป้ากีฬาละ 1 เหรียญทอง ขณะที่ปีนหน้าผา ลุ้นติดอันดับ 1 ใน 3 ด้าน ฟุตบอลชายหาด, มวยปล้ำชายหาด และ แฮนด์บอลชายหาด จะทำผลงานออกมาให้ดีที่สุด
สำหรับมหกรรมกีฬาชายหาดเอเชีย เอเชียนบีชเกมส์ ครั้งที่ 6 จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 22-30 เมษายน 2569 ที่เมืองซานย่า สาธารณรัฐประชาชนจีน มีการบรรจุกีฬาแข่งขัน 14 ชนิด ได้แก่ กรีฑาชายหาด, กีฬาทางน้ำ (ว่ายน้ำมาราธอน และโปโลน้ำ), บาสเกตบอล 3x3, แฮนด์บอลชายหาด, ฟุตบอลชายหาด, วอลเลย์บอลชายหาด, เรือมังกร, ปีนหน้าผา, มวยปล้ำชายหาด, ยูยิตสู, กาบัดดี้ชายหาด, เรือใบ (วินด์เซิร์ฟ และไคท์บอร์ด), ไตรกีฬา (ทวิกีฬา-ว่ายน้ำและวิ่ง) และ เทคบอล ชิงชัย 62 เหรียญทอง มีนักกีฬาจาก 45 ประเทศในทวีปเอเชีย 1,790 คน ร่วมการแข่งขัน แฟนกีฬาเตรียมให้กำลังใจนักกีฬาไทย ผ่านการถ่ายทอดสดทางช่อง T Sports 7