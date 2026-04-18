“จิณห์นิภา-พศิน” คว้าแชมป์หวดเจ 30 บินห์ เยือง ที่เวียดนาม

จิณห์นิภา ตราชูวณิช และ พศิน สินฉลอง สองนักเทนนิสเยาวชนไทย คว้าแชมป์ การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ สะสมคะแนนเยาวชนโลก ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ จูเนียร์ส รายการระดับเจ 30 “เจ 30 บินห์ เยือง” ที่ประเทศเวียดนาม เมื่อวันที่ 18 เม.ย.69
ในประเภทหญิงเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ จิณห์นิภา ตราชูวณิช มือ 1,778 เยาวชนโลก ชนะ เอมิลี่ คูร์เนียวาน มือ 1,037 เยาวชนโลก จากอินโดนีเซีย 2-0 เซต 6-4, 6-0 คว้าแชมป์แรกในไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ จูเนียร์ส
ด้าน ชายเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ พศิน สินฉลอง มือ 2,719 เยาวชนโลก ชนะ ชิโระ บุอิ มือ 1,046 เยาวชนโลก จากเยอรมนี 2-0 เซต 6-4, 6-2 ได้แชมป์ครั้งแรกในไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ จูเนียร์ส เช่นกัน ทำให้ จิณห์นิภา และ พศิน รับคะแนนสะสมคนละ 30 คะแนน จากการคว้าแชมป์รายการนี้