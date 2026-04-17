“ทนายหงส์” เตือนนักกีฬา ลายเซ็นคือคำมั่น ลงชื่อเท่ากับยอมรับ อ้างอ่านไม่ออกคือประมาทเลินเล่อ

ทนายหงส์ หัทยา อั้นเต้ง ทนายความชื่อดังออกมาโพสต์เฟซบุ๊คถึงปมดราม่าใหญ่ระหว่าง รถถัง จิตรเมืองนนท์ นักมวยไทยชื่อดัง กับ วัน แชมเปียนชิพ โดยประเด็นหนึ่งซึ่งเป็นข้อกฎหมาย ที่ ”ทนายหงส์“ ได้หยิบยกขึ้นมาพูดถึง ก็คือกรณีที่ว่า “อ่านสัญญาภาษาอังกฤษไม่ออกอ้างว่าเป็นโมฆะได้หรือไม่“
ทนายหงส์ อธิบายเรื่องนี้ว่า หลักกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 150 และหลักทั่วไปเรื่องนิติกรรม อธิบายได้ว่า สัญญาจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อมี “คำเสนอ” และ “คำสนอง” ที่ตรงกัน โดยการลงลายมือชื่อในสัญญาถือเป็นการแสดงเจตนายอมรับเงื่อนไขทั้งหมดในเอกสารนั้นแล้ว
หากการลงนามเป็นไปโดยสมัครใจ ไม่ได้ถูกบังคับ ข่มขู่ หรือหลอกลวง สัญญาย่อมมีผลผูกพันทันที แม้ผู้ลงนามจะอ้างภายหลังว่าไม่เข้าใจเนื้อหา เช่น กรณีสัญญาเป็นภาษาอังกฤษ ก็ไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้ออ้างได้ง่าย ๆ เพราะกฎหมายถือว่าบุคคลต้องใช้ความระมัดระวังในการทำสัญญา หากไม่อ่าน ไม่แปล หรือไม่สอบถามให้เข้าใจ ถือเป็นความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ทำให้ไม่สามารถอ้าง “ความสำคัญผิดในสาระสำคัญ” ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 156 เพื่อให้สัญญาเป็นโมฆะได้
อีกทั้งการมาอ้างภายหลังเมื่อเสียเปรียบ ยังอาจเข้าข่ายใช้สิทธิไม่สุจริต ซึ่งขัดต่อ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 5 ที่กำหนดให้บุคคลต้องใช้สิทธิด้วยความสุจริต ดังนั้นหัวใจสำคัญของเรื่องนี้คือ “การลงลายมือชื่อเท่ากับยอมรับเนื้อหาสัญญา และผู้ลงนามต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตนเองตกลง” ไม่สามารถปฏิเสธภายหลังเพียงเพราะไม่เข้าใจภาษาได้ สรุปคือ เมื่อสัญญาไม่ได้ขัดกฎหมายหรือศีลธรรม และเกิดจากความสมัครใจ ย่อมมีผลผูกพันตามกฎหมาย และผู้ลงนามต้องปฏิบัติตามนั้น”