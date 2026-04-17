"เกาหลีใต้" คลอดผังสนาม F1 ที่อินชอน ตั้งเป้าซิ่งปี 2028

เกาหลีใต้ แสดงความต้องการจัดการแข่งขัน ฟอร์มูลา วัน ครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2013 หลังเปิดตัวแบบแปลนสนามแห่งใหม่ ซึ่งเชื่อว่าคุ้มค่าต่อการลงทุน
ตามโปรเจคต์ แฟนๆ รถสูตรหนึ่งอาจได้เห็นการประลองความเร็วรูปแบบ สตรีท เซอร์กิต (สนามแข่งแบบพื้นถนน) ระยะทางต่อรอบราว 5 กิโลเมตร ที่เมืองอินชอน
โคเรีย กรังปรีซ์ เคยปรากฏอยู่บนปฏิทิน "เอฟวัน (F1)" โดยใช้สนามโคเรีย อินเตอร์เนชันแนล เซอร์กิต เมืองยองนัม ตั้งแต่ฤดูกาล 2010 ทว่าถูกถอดอีก 3 ปีถัดมา เนื่องจากค่าใช้จ่าย และความสนใจในท้องถิ่นน้อย
คณะผู้บริหารเมืองอินชอน เผยว่า โปรเจคต์นี้สามารถสร้างรายได้แก่ประเทศ และคาดหวังจำนวนนักท่องเที่ยวมากกว่า 400,000 คน ตลอดระยะเวลาจัดการแข่งขัน 3 วัน
ยู จอง บ็อก ผู้ว่าเมืองอินชอน ตั้งเป้าจัดการแข่งขันฤดูกาล 2028 โดยการออกแบบแทร็คถูกพัฒนามาจากการแข่งขันแบบสตรีท เซอร์กิต ที่ประเทศสิงคโปร์ และ มหานครลาส เวกัส
"มันเป็นไปได้สำหรับการเชื่อมโยง F1 ซึ่งพัฒนาเป็นความบันเทิงรูปแบบหนึ่งกับวัฒนธรรมเกาหลี"
"เราคาดว่าจะแสดงวัฒนธรรมต่างๆ อันหลากหลาย อาทิ เชิญศิลปินระดับโลก เพื่อยกระดับวัฒนธรรมของเมืองอินชอน และแหล่งท่องเที่ยวสู่ระดับโลก"
ปัจจุบัน F1 จัดการแข่งขัน 24 สนามทั่วโลก รวมทวีปเอเชีย ที่ประเทศจีน, ญี่ปุ่น และ สิงคโปร์
เวียดนาม เคยกำหนดจัดการแข่งขันฤดูกาล 2020 แต่ถูกยกเลิกเนื่องจาก โควิด-19 ระบาด และไม่กลับมาอยู่บนปฏิทินเลย ขณะที่ ไทย เสนอตัวจัดการแข่งขันปี 2025 แต่ไม่มีความคืบหน้า
ล่าสุด F1 ยังไม่มีการตอบสนอง หรือแสดงความเห็นใดๆ ต่อโปรเจคต์ของเกาหลีใต้