“อนันตสิน” พ่ายจอมเตะรัสเซีย พลาดทองแดงเทควันโดเยาวชนโลก 2026

ความเคลื่อนไหวของทัพนักกีฬาเทควันโดเยาวชนไทย ชุดเข้าร่วมการแข่งขันรายการศึกเยาวชนโลก 2026 ซึ่งกำหนดแข่งขันระหว่างวันที่ 12-17 เมษายน 2569 ณ เมืองทาชเคนต์ ประเทศอุซเบกิสถาน โดยเมื่อ 17 เม.ย.ที่ผ่านมา เป็นวันที่ห้าของการแข่งขัน มีนักกีฬาไทยลงแข่งขัน 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 63 กิโลกรัม ชาย "กัน" ณัฐกิตติ์ มะลิวรรณ และรุ่นน้ำหนักไม่เกิน 68 กิโลกรัม ชาย "ต้นคูณ" อนันตสิน กาเจริญ
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 68 กิโลกรัม ชาย "ต้นคูณ" อนันตสิน กาเจริญ ดีกรีเหรียญเงินเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย 2025 และเหรียญเงินเอเชียนยูธเกมส์ ได้บายรอบแรก รอบสองพบกับ เรล คูตานอฟ จากคีร์กีซสถาน ซึ่ง อนันตสิน โชว์ฟอร์มเหนือกว่าเอาชนะไปขาดลอยทัังสองยก 12-0 และ 18-5 ผ่านเข้ารอบสามพบ มุสตาฟา ทาสเดเลน จากตุรกี
ยกแรก ทั้งสองฝ่ายเดินเกมบุกเข้าหา เตะแลกสลับกัน ก่อนที่ อนันตสิน จะเฉือนชนะไป 8-6 ยกสอง อนันตสิน มาพลาดในช่วงวินาทีสุดท้ายโดนเตะเข้าที่ลำตัวแพ้ไป 10-11 ทำให้เสมอ 1-1 ต้องเล่นในยกที่ 3 ซึ่ง อนันตสิน โชว์ความเหนือกว่า ใช้ทั้งลูกเตะกลับหลังและเตะศีรษะ เอาชนะคะแนนแบบเอาต์สกอร์ไป 13-1 ทำให้ชนะไป 2-1 ยก
ในรอบก่อนรองชนะเลิศหรือรอบชิงเหรียญทองแดง “ต้นคูณ” พบกับ อิสมาอิล อิสมาอิลอฟ จากรัสเซีย โดยจอมเตะไทย ที่ได้พักไม่ถึง 15 นาที ต้องลงแข่งขันในรอบก่อนรองชนะเลิศ ทำให้ร่างกายพักฟื้นไม่ทัน ก่อนจะให้กับจอมเตะจากรัสเซียไป 0-2 ยก 6-8 และ 6-18 พาดคว้าเหรียญทองแดงไปอย่างน่าเสียดาย
ด้านรุ่นน้ำหนักไม่เกิน 63 กิโลกรัม ชาย "กัน" ณัฐกิตติ์ มะลิวรรณ ดีกรีเหรียญเงินเอเชียนยูธเกมส์ รอบแรกพบกับ อับดุลลาห์ อัล ซาวาเรห์ จากจอร์แดน ยกแรก สลับกันออกอาวุธ หมดเวลาเสมอกัน 8-8 แต่จอมเตะจากจอร์แดนเตะเข้าหัวมากกว่าเป็นฝ่ายชนะไป ยกสอง ณัฐกิตติ์ พยายามเดินเข้าหา แต่พลาดโดนเตะเข้าที่ลำตัวและศีรษะ แพ้ไป 3-9 ทำให้ ณัฐกิตติ์ แพ้ไป 0-2 ยก ตกรอบแรก
หลังจบการแข่งขัน ณัฐกิตติ์ เผยว่า วันนี้พลาดเรื่องการป้องกัน ถึงวันนี้จะแพ้แต่ไม่เสียใจเพราะถือว้าได้ทำเต็มที่แล้ว ด้าน ต้นคูณ อนันตสิน เผยว่า เหนื่อยมาก กับการต้องลงเล่น 2 รอบติดๆกัน แต่ก็ได้พยายามสู้อย่างเต็มที่แล้ว