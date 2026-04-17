ถึงเวลาที่ต้องพูด “รถถัง” นัดสื่อ-พี่น้องเอฟซี เคลียร์ดราม่าใหญ่ที่บ้านเสาร์นี้

รถถัง จิตรเมืองนนท์ ยอดนักชกขวัญใจชาวไทย โพสต์ผ่านเฟซบุ๊คเชิญสื่อมวลชน พร้อมผู้มีพระคุณ เอฟซี มาบ้าน เพื่อพบปะและพูดคุย โดยเจ้าตัวเตรียมเปิดใจถึงปัญหาดราม่าใหญ่ที่เกิดขึ้นกรณีถูก วัน แชมเปียนชิพ ยื่นฟ้องร้องข้อหาหมิ่นประมาท เป็นจำนวนเงิน 542 ล้านบาท
รถถัง โพสต์เฟซบุ๊คระบุว่า “เรียนเชิญพี่ๆนักข่าวมากินหนังไก่กรอบและไตปลาแห้ง มาพูดคุยกับรถถัง ในเรื่องที่ถึงเวลาต้องพูดออกมาแล้ว ในเสาร์ที่ 18 เมษายน 2569 เวลา 15.00 น. ที่บ้านของผมและครอบครัวผม จะรอต้อนรับทุกท่าน ไม่เฉพาะนักข่าวนะครับ รวมไปถึงผู้มีพระคุณ ผู้ที่ให้กำลังใจ ให้ความเมตตาผมทุกท่านมาได้หมดครับ ครอบครัวผมยินดีต้อนรับ ขาดตกบกพร่องประการใด กราบขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยครับ ครอบครัวรถถัง”