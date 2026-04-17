อีสานเดือด! ไทยไฟท์บุกมหาสารคาม พีพีทีวี ถ่ายทอดสดจากวัดป่าวังน้ำเย็น 19 เมษายนนี้

พีพีทีวี เอชดี ช่อง 36 เตรียมถ่ายทอดสดศึกมวยไทยคาดเชือกสุดยิ่งใหญ่ “THAI FIGHT วัดป่าวังน้ำเย็น” ยกทัพนักชกชื่อดังขึ้นสังเวียนประชันฝีมือถึงถิ่นอีสาน ในวันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2569 ณ วัดป่าวังน้ำเย็น จังหวัดมหาสารคาม เริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่ เวลา 18.20 เป็นต้นไป
ศึกครั้งนี้ไม่ได้มีแค่ความมันส์ตาแตกบนเวที แต่ยังผสานเสน่ห์ของวัฒนธรรมท้องถิ่นเข้ากับกีฬามวยไทยได้อย่างลงตัว โดยภายในงานแฟนมวยสามารถร่วมทำบุญและสักการะมหาเจดีย์ศรีมหาสารคาม ศูนย์รวมศรัทธาของชาวจังหวัด และโบสถ์ไม้ตะเคียนทองที่โดดเด่นด้านสถาปัตยกรรมก่อนเข้าสู่การแข่งขันได้อีกด้วย
โดยไฮไลต์ของการแข่งขันอยู่ที่คู่เอกในพิกัด 69 กิโลกรัม “แสนชัย” พบ “อู๋ กวนห่าว” จากประเทศจีนขณะเดียวกัน ยังเติมเต็มความมันด้วยทัพนักชกนานาชาติหลากหลายพิกัดน้ำหนัก ที่ตบเท้าขึ้นสังเวียนคาดเชือก สร้างสีสันตลอดทั้งค่ำคืนอย่างต่อเนื่อง
เริ่มจากพิกัด 77 กิโลกรัม “ไลอ้อน” พบ “โทบี้” จาก ออสเตรเลีย, พิกัด 61 กิโลกรัม “เขี้ยวเพชร” พบ “ปิเอโร” จาก เปรู และพิกัด 74 กิโลกรัม “น้องโอ” พบ “เอเมอร์สัน” จาก บราซิล
ต่อด้วยพิกัด 67 กิโลกรัม “ดาวแพร่” พบ “อามีร์” จากอิหร่าน, พิกัด 60 กิโลกรัม “เผด็จศึก” พบ “กาเบรียล” จาก บราซิล และพิกัด 67 กิโลกรัม “ยอดเทวินทร์” พบ “หลิว เหวินเจี๋ย” จาก จีน
ปิดท้ายความมันส์ด้วยพิกัด 63 กิโลกรัม “จรวดศึก” พบ “ซาอิด” จากโมร็อกโก และพิกัด 64 กิโลกรัม “เก้าศาสตรา” พบ “อันเดรส” จาก อาร์เจนตินา
ศึกนี้มีเพียงหนึ่งเดียว! สัมผัสความดุเดือดระดับพระกาฬที่แฟนมวยห้ามพลาด ในศึก “THAI FIGHT” วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2569 ณ วัดป่าวังน้ำเย็น จังหวัดมหาสารคาม พีพีทีวี เอชดี ช่อง 36 ถ่ายทอดสดให้ได้ชมตั้งแต่เวลา 18.20 – 22.00 น.