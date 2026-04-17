พรีเมียร์ลีกระเบิดศึก 3 บิ๊กแมตช์สุดเดือด Monomax ถ่ายทอดสด

ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ เริ่มเข้าสู่ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญของฤดูกาลกับโปรแกรมประจำสัปดาห์ระหว่าง วันที่ 18-21 เมษายน 2569 โดยไฮไลต์อยู่ที่การดวลกันของสองทีมลุ้นแชมป์ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ พบ อาร์เซน่อล ขณะที่เกมศักดิ์ศรี เชลซี พบ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด และเมอร์ซีย์ไซด์ดาร์บี้ เอฟเวอร์ตัน พบ ลิเวอร์พูล พร้อมระเบิดความมัน เรียงคิวลงสนามต่อเนื่องตลอดสุดสัปดาห์ ถ่ายทอดสดครบทุกคู่ทาง Monomax และบางคู่รับชมได้ทาง ช่อง MONO29
เปิดฉากสุดสัปดาห์ในคืนวันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2569 เวลา 18.30 น. Monomax ถ่ายทอดสดลอนดอนดาร์บี้ระหว่าง เบรนท์ฟอร์ด พบ ฟูแล่ม เกมสำคัญของสองทีมที่ต้องการแต้มเพื่อขยับอันดับช่วงโค้งท้าย ต่อเนื่อง เวลา 21.00 น. ลงสนามพร้อมกันสองคู่ เริ่มที่ ลีดส์ ยูไนเต็ด รับมือ วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอร์ส เกมวัดความแข็งแกร่งของสองทีมที่มีแนวโน้มเปิดเกมแลกกันสนุก ส่วนอีกสนาม นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด ปะทะ บอร์นมัธ ซึ่งเจ้าถิ่นยังต้องการชัยชนะเพื่อรักษาแรงกดดัน โดยคู่นี้ถ่ายทอดสดทั้ง Monomax และ ช่อง MONO29 ปิดท้ายคืนวันเสาร์ เวลา 23.30 น. ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ พบ ไบรท์ตัน เกมรุกดวลเกมรุกของสองทีมที่มีสไตล์การเล่นดุดัน น่าจับตาเป็นพิเศษ ต่อด้วยเวลา 02.00 น. วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2569 (คืนวันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2569) Monomax ยิงสดบิ๊กแมตช์ เชลซี ฟาดแข้ง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด การเจอกันของสองทีมยักษ์ใหญ่
จากนั้นช่วงค่ำ วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2569 เวลา 20.00 น. Monomax ยิงสดพร้อมกันสามสนามเริ่มจาก แอสตัน วิลล่า พบ ซันเดอร์แลนด์ เจ้าบ้านหวังเก็บแต้มรักษาโมเมนตัม ขณะที่ทีมเยือนต้องการคะแนนหนีโซนอันตราย ต่อด้วยน็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ พบ เบิร์นลีย์ เกมสำคัญของทีมกลางตารางที่ทุกคะแนนมีความหมาย และ เมอร์ซีย์ไซด์ดาร์บี้ เอฟเวอร์ตัน เปิดบ้านรับ ลิเวอร์พูล ศึกแห่งศักดิ์ศรีเมืองลิเวอร์พูลที่มักเต็มไปด้วยความดุดัน เข้มข้น ใครอยากชมคู่นี้ริมหาดจอยักษ์ แบบมันส์ สะใจ สามารถตามไปพบกันได้ที่ “สงกรานต์ พัทยา Watch Party on the Beach” ในวันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2569 ณ ชายหาดพัทยา ก่อนปิดท้ายคืนวันอาทิตย์กับซูเปอร์บิ๊กแมตช์ เวลา 22.30 น. แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เปิดศึก อาร์เซน่อล ที่อาจเป็นเกมชี้ชะตาการลุ้นแชมป์ฤดูกาลนี้ การดวลแท็กติกระดับท็อประหว่างสองทีมลุ้นแชมป์ที่ห้ามพลาด โดยคู่นี้ถ่ายทอดสดทั้ง Monomax และ ช่อง MONO29
ปิดท้ายสัปดาห์ด้วยลอนดอนดาร์บี้ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 02.00 น. คริสตัล พาเลซ พบ เวสต์แฮม ยูไนเต็ด เกมแห่งศักดิ์ศรีเมืองหลวงที่ทั้งสองทีมต้องการสามแต้ม รับชมทาง Monomax