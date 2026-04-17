"อลป.ไทยฯ-กกท." ร่วมมือเสนอตัวเจ้าภาพกีฬาเยาวชนโอลิมปิกเกมส์ ที่กทม.

เมื่อวานนี้คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ นำโดย ผศ. พิมล ศรีวิกรม์ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล สมาชิกคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC Member) และการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) โดย ดร. ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการฯ การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้ ดร. ปรีชา ลาลุน รองผู้ว่าการฯ ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ได้จัดการประชุมร่วมกันเพื่อติดตามความคืบหน้าการเสนอตัวของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเยาวชนโอลิมปิกเกมส์ กรุงเทพฯ 2030 รวมถึงทบทวนการเตรียมความพร้อมสำหรับการเยือนของคณะทำงาน Youth Olympic Games ของ IOC ที่กำลังจะเกิดขึ้น
โดยประเทศไทยจะให้การต้อนรับคณะทำงาน Youth Olympic Games ของ IOC ในการเยือนอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 27–30 เมษายน 2569 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ Targeted Dialogue ที่นำไปสู่การคัดเลือกเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเยาวชนโอลิมปิกเกมส์ 2030
ในการประชุมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมได้ทบทวนทุกองค์ประกอบของการเสนอตัว ได้แก่ แผนแม่บทสถานที่จัดการแข่งขัน ความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคม แผนการดำเนินงาน และกรอบการบริหารจัดการ ประเทศไทยได้ยืนยันความมุ่งมั่นในการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเยาวชนโอลิมปิกเกมส์ระดับโลก ผ่านวิสัยทัศน์ “Inspiring Youth, Connecting Southeast Asia and Asia” กรุงเทพมหานคร ในฐานะเมืองเจ้าภาพหลัก จะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการผสานกีฬา การศึกษา วัฒนธรรม และวิถีชีวิตเมือง เพื่อสร้างประสบการณ์ที่เข้าถึงได้และมีความหมายสำหรับเยาวชน โดยจะมีการจัดการแข่งขันใน 2 คลัสเตอร์หลัก ได้แก่ ศูนย์กีฬาหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขณะที่จังหวัดชลบุรีจะเป็นสถานที่จัดการแข่งขันกีฬาชายฝั่งและกีฬากลางแจ้ง
ทุกภาคส่วนได้ยืนยันความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นเจ้าภาพระดับนานาชาติที่ประสบความสำเร็จและยั่งยืนสำหรับการแข่งขันกีฬาเยาวชนโอลิมปิกเกมส์ 2030 เมืองเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเยาวชนโอลิมปิกเกมส์ 2030 จะได้รับการคัดเลือกในเดือนมิถุนายน 2569 ในการประชุม IOC Session ภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการประเมิน
ผศ. พิมล ศรีวิกรม์ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า “การประชุมครั้งนี้ยืนยันว่าทุกภาคส่วนมีความสอดคล้องกันอย่างเต็มที่ในการนำเสนอแผนเสนอตัวที่แข็งแกร่งและน่าเชื่อถือสำหรับ Bangkok 2030 เรามุ่งมั่นที่จะนำเสนอวิสัยทัศน์ที่ทรงพลังต่อ IOC เพื่อจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนโอลิมปิกเกมส์ที่โดดเด่น”
คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล สมาชิกคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC Member) กล่าวว่า“ประเทศไทยได้ระดมความพร้อมอย่างเต็มที่ในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนโอลิมปิกเกมส์ที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนจากทั่วโลก ความตั้งใจของเราคือการมอบประสบการณ์ที่มีคุณค่าและน่าจดจำ โดยสอดคล้องอย่างสมบูรณ์กับคุณค่าของขบวนการโอลิมปิก”
ดร. ปรีชา ลาลุน รองผู้ว่าการฯ ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) กล่าวว่า “จากความสำเร็จของการแข่งขันซีเกมส์ที่ผ่านมา การเป็นเจ้าภาพกีฬาเยาวชนโอลิมปิกเกมส์จะเป็นโอกาสสำคัญของประเทศไทยในการแสดงศักยภาพในการจัดการแข่งขันระดับโลก พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักกีฬาชั้นนำของไทยได้แข่งขันต่อหน้าประชาชนชาวไทย”
กำหนดการเยือนของคณะทำงาน IOC
วันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 :
คณะทำงาน IOC ลงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ ศูนย์กีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทย (SAT Complex) และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันพุธที่ 29 เมษายน 2569 :
ลงพื้นที่ไปยังจังหวัดชลบุรี เยี่ยมชมสถานที่แข่งขันทางทะเลและกิจกรรมกลางแจ้ง
วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569 :
การประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย พร้อมแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ