ตรังเดินหน้าเมืองกีฬา จับมือสมาคมเรือพายและกฟผ.จัดเรือพายชิงแชมป์ประเทศไทย

จังหวัดตรัง ร่วมกับ สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย และ กฟผ. เปิดการแข่งขันเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2569 อย่างยิ่งใหญ่ ณ คลองลัดผันน้ำแม่น้ำตรัง มุ่งยกระดับ "Trang Sports City" พร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่
เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2569 ณ บริเวณคลองลัดผันน้ำแม่น้ำตรัง ตำบล นาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง นายทรงกลด สว่างวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2569 สนามที่ 1 โดยมีผู้แทนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.), นายกสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย คณะผู้บริหาร และทัพนักกีฬาจากทั่วประเทศเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง
นายณรงค์ โสภารัตน์ ผอ.สำนักงาน กกท.จังหวัดตรัง เผยว่า การแข่งขันในปีนี้ถือเป็นการจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 หลังจากประสบความสำเร็จอย่างสูงในครั้งที่ผ่านมา โดยมีชมรมสมาชิกจากทั่วประเทศส่งนักกีฬาเข้าชิงชัยถึง 17 ชมรม จำนวนผู้เข้าร่วม รวมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมทั้งสิ้น 445 คน และประเภทการแข่งขัน แบ่งเป็น 2 ประเภท รวมทั้งสิ้น 87 รายการ
บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคัก ท่ามกลางการต้อนรับที่อบอุ่นจากพี่น้องชาวจังหวัดตรัง โดยการแข่งขันสนามที่ 1 นี้ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 19 เมษายน 2569 ณ คลองลัดผันน้ำแม่น้ำตรัง ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีความเหมาะสมและสวยงามสำหรับการแข่งขันทางน้ำระดับประเทศ
นายทรงกลด สว่างวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวชื่นชมความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เลือกจังหวัดตรังเป็นสถานที่จัดการแข่งขัน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกาย และพัฒนาจังหวัดตรังให้เป็น "Trang Sports City" อย่างเต็มรูปแบบ
"การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่เป็นการพัฒนานักกีฬาไปสู่ระดับอาชีพ แต่ยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว เพราะมีทั้งแฟนกีฬาและนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาชมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับจังหวัดตรังและประเทศไทย" นายทรงกลด กล่าว