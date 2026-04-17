แบดมินตันหนุมาน จัดโครงการ “จิตอาสาเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และปฏิบัติการของผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตัน ครั้งที่ 1” จ.เชียงราย

พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะประธาน สโมสรทีมแบดมินตันหนุมาน ให้การสนับสนุนการจัดโครงการ “จิตอาสาเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และปฏิบัติการของผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตัน ครั้งที่ 1” ภายใต้คอนเซปต์ "ปันเทคนิค พลิกเกมเก่ง พัฒนาทักษะแบดมินตันสู่ความเป็นเลิศ" ระหว่างวันที่ 12 - 13 เมษายน 2569 ณ สนามแบดมินตัน ALL STARS ARENA CHIANG RAI จ.เชียงราย
สำหรับโครงการดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก นายฌนัยชนม์ มณีธรรมวงษ์ หรือ “ครูแม็ก” วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งในด้านเทคนิคกีฬาแบดมินตัน และ วิทยาศาสตร์การกีฬา โดยเน้นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการฝึกปฏิบัติจริงในรูปแบบการเสวนาเชิงสร้างสรรค์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและมอบองค์ความรู้ใหม่ ๆ ให้แก่ผู้ฝึกสอนในการนำไปพัฒนาต่อยอดเยาวชนและนักกีฬาในอนาคต
ทั้งนี้ โครงการจิตอาสาดังกล่าวประสบความสำเร็จได้จากการผนึกกำลังของหลายภาคส่วน ประกอบด้วย:
•สนามแบดมินตัน ALL STARS ARENA CHIANG RAI
•สโมสรกีฬาแบดมินตัน HANUMAN
•โรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอด
•สโมสรกีฬาแบดมินตัน MT Arena
•ห้างหุ้นส่วนจำกัดมงคลกิตติ์วัฒนะ
•โรงกลึงโชคดำรงสุข
นอกจากนี้ คณะผู้จัดงานยืนยันว่าโครงการ จิตอาสาเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และปฏิบัติการของผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตัน จะมีการขยายผลและจัดการแข่งขันหรืออบรมในครั้งต่อ ๆ ไป เพื่อสร้างเครือข่ายมิตรภาพและยกระดับวงการแบดมินตันไทยอย่างต่อเนื่อง