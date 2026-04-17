"แมนนิงเกอร์" อดีตมือกาว อาร์เซนอล ถูกรถไฟชนเสียชีวิตวัย 48

อเล็กซ์ แมนนิงเกอร์ อดีตผู้รักษาประตู อาร์เซนอล เสียชีวิตด้วยวัยเพียง 48 ปี หลังรถส่วนตัวถูกรถไฟชน
ตำรวจเผยว่าเหตุเกิดเวลาประมาณ 08.20 น. ตามเวลาท้องถิ่น บริเวณจุดตัดทางรถไฟและถนน ใกล้เมืองซัลซ์บวร์ก
แมนนิงเกอร์ ติดธงออสเตรีย 33 นัด และเป็นขุนพลชุดยูโร 2008
ปีเตอร์ ช็อตเทล ผู้อำนวยการสมาคมฟุตบอลออสเตรีย กล่าว "อเล็กซานเดอร์ แมนนิงเกอร์ เป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของวงการฟุตบอลออสเตรียทั้งในและนอกสนาม ความเป็นมืออาชีพของเขา ความสุขุม และความน่าเชื่อถือ ทำให้เขากลายเป็นส่วนสำคัญของสโมสรและทีมชาติ เกียรติประวัติของเขาสมควรได้รับการยกย่อง และจะไม่มีวันลืม"
ตำรวจซัลซ์บวร์ก เผยว่า เจ้าหน้าที่กู้ภัยใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจของ แมนนิงเกอร์ ซึ่งอยู่บนรถเพียงลำพัง หลังดึงตัวออกจากซากรถที่ถูกรถไฟลากไปตามเส้นทาง แต่ไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้ ขณะที่คนขับรถไฟไม่ได้รับบาดเจ็บ
แมนนิงเกอร์ เริ่มต้นอาชีพที่เรด บูลล์ ซัลซ์บวร์ก สโมสรของลีกออสเตรีย แล้วพเนจรไป 14 สโมสรทั่วยุโรป รวมเซียนา, ยูเวนตุส, อูดิเนเซ และ เอาก์สบวร์ก ก่อนเซ็นสัญญาระยะสั้นกับ ลิเวอร์พูล ขณะอายุ 39 ปี เมื่อปี 2016 แต่ไม่ได้ลงเฝ้าเสา
สมัยอยู่ถิ่นไฮบิวรี แมนนิงเกอร์ รับบทตัวสำรองของ เดวิด ซีแมน แต่ได้โอกาสเฝ้าเสาแทน นายทวารทีมชาติอังกฤษ ปลายฤดูกาล 1997-98 ช่วย "ปืนใหญ่" เอาชนะจุดโทษ เวสต์ แฮม ยูไนเต็ด ศึกเอฟเอ คัพ รอบ 6 และบุกชนะ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ที่โอลด์ แทรฟฟอร์ด
แมนนิงเกอร์ ได้รับรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมของ พรีเมียร์ ลีก ประจำเดือนมีนาคม เมื่อปี 1998