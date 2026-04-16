“ซ้อเอ๋” เผย “คุณสมจิตร” เจ้าของตัวจริง มีสิทธิในตัว “รถถัง”

“ซ้อเอ๋ เมืองนนท์” โพสต์เฟซบุ๊ค เปิดเผยว่า คนเดียวที่เป็นเจ้าของสิทธิ์ในตัว รถถัง จิตรเมืองนนท์ ยอดนักชกชื่อดังขวัญใจคนไทย ที่เวลานี้ถูก วัน แชมเปียนชิพ ฟ้องร้องละเมิดสัญญาเป็นจำนวนเงิน 542 ล้านบาท ก็คือ คุณ สมจิตร แว่นแก้ว
ซ้อเอ๋ เมืองนนท์ ออกมาระบุว่าในโพสต์ว่า “ตอนนี้ คนเดียวเท่านั้นที่จะตอบคำถามได้ และคลี่คลายได้ไปในทิศทางที่ดี ก็คือผู้ใหญ่หันหน้าคุยกันครับ เด็กมีหน้าที่ชกอย่างเดียว เพราะว่าคุณสมจิตร แว่นแก้ว เนี่ย เป็นเจ้าของ “รถถัง” ตัวจริง และมีสัญญากับ “รถถัง” ถูกต้องตามกฎหมาย”
“ส่วนคนอื่นๆ เอ๋ยังเชื่อมั่น 100% ว่าทำแบบไม่ถูกต้องนะคะพี่เทพ ไม่ว่าจะกรณีอะไรทั้งสิ้น เอ๋ไม่ขอพูดขยี้ให้มันสาวความยาวให้มันเสียเรื่องเสียราวนะคะ ณ ตอนนี้เอ๋ก็ยังยืนยัน ยืนยันคำเดิมว่าคุณสมจิตร แว่นแก้ว คนเดียวเท่านั้นที่มีสิทธิ์ในตัว “รถถัง” อย่างเรื่องคุณชาตรีนะพี่เทพ ก็คือเป็นต้นสังกัด ณ ตอนนี้ที่สร้าง “รถถัง” ให้ดัง แต่เรื่องสัญญาเรื่องอะไรหลายๆ อย่าง เอ๋ขอไม่พูด ใครอยากรู้อะไรก็ต้องไปถามคุณสมจิตรคนเดียว เพราะเอ๋เป็นแค่ผู้บริหาร ผู้ดูแล ผู้หารายการ และก็สร้างสรรค์รายการมวย นี่คือหน้าที่เอ๋”