"ก้อง-สมเกียรติ" จับคู่ "โจนาธาน เรีย" พร้อมลุยศึก "เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ สนาม 3" ตั้งเป้ายกระดับผลงานที่ "แอสเซ่น" สานต่อความคืบหน้าหลังคว้าแต้มแรก

ศึก เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ แชมเปี้ยนชิพ 2026 ได้ฤกษ์กลับมาดวลความเร็วสนามที่ 3 ของฤดูกาล หลังจากที่เว้นวรรคไปกว่า 3 สัปดาห์ โดยจะแข่งขันระหว่างวันที่ 17-19 เมษายนนี้ ที่ สนาม ทีที เซอร์กิต แอสเซ่น ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในสนามที่มีความคลาสสิคเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
โดยสุดสัปดาห์นี้ "ก้อง" สมเกียรติ จันทรา ยอดนักบิดชาวไทยเจ้าของรถแข่ง Honda CBR1000RR-R หมายเลข 35 จากทีมโรงงาน ฮอนด้า เอชอาร์ซี จะลงทำการแข่งขันเป็นสนามที่ 2 ของฤดูกาล หลังจากเปิดตัวลงแข่งใน เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ แชมเปี้ยนชิพ ครั้งแรกที่ ปอร์ติเมา ประเทศโปรตุเกส ด้วยการคว้าแต้มแรกมาได้สำเร็จ
ล่าสุดนักบิดขวัญใจชาวไทยได้เดินทางถึง ทีที เซอร์กิต แอสเซ่น เพื่อร่วมกับทีมงานในการเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันแล้ว โดยจะจับคู่กับแชมป์โลก 6 สมัยอย่าง “โจนาธาน เรีย” นักบิดจอมเก๋าชาวไอริช หมายเลข 65 ที่ลงแข่งขันแทน “เจค ดิ๊กสัน” นักบิดชาวอังกฤษเป็นสนามที่ 2 ติดต่อกัน
"ก้อง-สมเกียรติ" กล่าวว่า "ใน โปรตุเกส ผมเก็บแต้มแรกของตัวเองใน เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ มาได้ แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือเราต้องพัฒนาไปทีละขั้นตลอดทั้งสุดสัปดาห์ ซึ่งเป็นเรื่องดีสำหรับเราทุกคน ตอนนี้เราเตรียมลงแข่งที่ แอสเซ่น ซึ่งเป็นสนามที่ผมเคยทำผลงานได้ดีในอดีต และเป็นแทร็กที่ผมชอบมาก"
"แอสเซ่น เป็นเซอร์กิตที่แตกต่างออกไป มีระดับของพื้นผิวแทร็กที่ราบกว่าที่อื่นๆ (การขึ้นลงเนินน้อย) ดังนั้นจึงน่าสนใจว่า ผมจะเก็บข้อมูลกับสมรรถนะ Honda CBR1000RR-R ได้มากน้อยขนาดไหน เราต้องทำงานต่อเนื่องจาก ปอร์ติเมา และต่อยอดความคืบหน้าให้ได้ พัฒนาต่อไปทีละรอบของการแข่งขัน และก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับทีม"
ทั้งนี้ ศึก เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ แชมเปี้ยนชิพ 2026 สนาม 3 จะเข้าสู่โปรแกรมการซ้อมอย่างเป็นทางการในวันศุกร์ที่ 17 เมษายนนี้ ก่อนจะจับเวลารอบ "ซูเปอร์โพล" เพื่อจัดอันดับสตาร์ต และดวลความเร็วในวันเสาร์ที่ 18 เมษายนนี้ 20.30 น. ตามเวลาประเทศไทย จากนั้นจะดวลความเร็วในรอบ "ซูเปอร์โพล เรซ" ในวันอาทิตย์ที่ 19 เมษายนนี้ เวลา 16.10 น. และปิดท้ายด้วยเรซที่ 2 เวลา 20.30 น. ถ่ายทอดสดทาง TrueVisions SPOTV
