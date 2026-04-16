"ซิกเซอร์ส" เข้าเพลย์ออฟ "วอร์ริเออร์ส" โกงตาย 13 แต้ม

ฟิลาเดลเฟีย เซเวนตีซิกเซอร์ส เอาชนะ ออร์แลนโด แมจิก 109-97 ที่สนามเอ็กซ์ฟินิตี โมไบล์ อารีนา วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน เข้าเพลย์ออฟศึกบาสเกตบอล เอ็นบีเอ (NBA) ในฐานะทีมวางอันดับ 7 ของสายตะวันออก
เกมนี้ ซิกเซอร์ส ปราศจาก โจเอล เอ็มบีด เซ็นเตอร์ตัวเก่ง แต่ได้ ไทรีส แม็กซีย์ เหมา 31 แต้ม กับ วี.เจ.เอดจ์คัมบ์ บวกเพิ่ม 19 แต้ม 11 รีบาวน์ด เตรียมพบ บอสตัน เซลติกส์ ทีมวางอันดับ 2 ของสายตะวันออก ต่อไป
ขณะที่ แมจิก ยังเหลือโอกาสแก้ตัว ต้อนรับ ชาร์ล็อตต์ ฮอร์เน็ตส์ วันเสาร์ที่ 18 เม.ย. (ไทย) โดยผู้ชนะจะได้สิทธิ์ทีมวางอันดับ 8 ของคอนเฟอเรนซ์ พบ ดีทรอยต์ พิสตันส์ ทีมวางอันดับ 1
เดสมอนด์ เบน ผู้ทำสกอร์เฉลี่ย 20.1 แต้ม ตลอด 82 เกม แบก ออร์แลนโด 34 แต้ม และ เปาโล บันเคโร ฟอร์เวิร์ดดราฟต์อันดับ 1 ปี 2022 ช่วยอีก 18 แต้ม 5 รีบาวน์ด
ผลการแข่งขันสายตะวันตก โกลเดน สเตท วอร์ริเออร์ส พลิกจากตามหลัง 13 แต้ม แซงชนะ แอลเอ คลิปเปอร์ส 126-121 ที่สนามอินทูอิต โดม ลุ้นสิทธิ์ทีมวางอันดับ 8 กับ ฟีนิกซ์ ซันส์ ต่อไป โดยผู้ชนะจะเข้ารอบแรก พบ โอกลาโฮมา ซิตี ธันเดอร์ แชมป์เก่า
สตีเฟน เคอร์รี การ์ดจอมแม่น วอร์ริเออร์ส ซัด 27 จาก 35 แต้มเฉพาะครึ่งหลัง รวมลูกยิง 3 แต้มขึ้นนำ เหลือ 50.4 วินาที ขณะที่ โกลเดน สเตท จบเกมด้วยการรัน 16-6 และป้องกัน คาไว เลียวนาร์ด ไม่ให้ทำสกอร์ได้ตลอดควอเตอร์ 4 กระทั่ง 16 วินาทีสุดท้าย
คลิปเปอร์ส ไม่ได้เล่นเพลย์ออฟครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2022 และครั้งที่ 3 ระหว่างช่วงทำสถิติชนะมากกว่าแพ้ 15 ซีซันติดต่อกัน ถึงแม้ เลียวนาร์ด กด 21 แต้ม เบนเนดิคท์ มาธูริน ทำไป 23 แต้ม และ ดาเรียส การ์แลนด์ เสริมอีก 21 แต้ม 8 แอสซิสต์