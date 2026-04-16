ม.เกษมบัณฑิตผนึกกูรูเสวนา ถกประเทศไทยกับกระทรวงกีฬาแห่งอนาคต

ดร.เสนีย์ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลมีแนวนโยบายนำการท่องเที่ยวไปรวมกับวัฒนธรรมและมีแนวคิดจะแยกกีฬาออกมาจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานั้น มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตโดยศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ จึงร่วมกับภาคีเครือข่ายกำหนดจัดโครงการเสวนาทางวิชาการเรื่อง “ประเทศไทย : กับกระทรวงกีฬาแห่งอนาคต” ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2569 ระหว่างเวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องปัทมชาติชั้น 23 โรงแรม อโนมา แกรนด์ กรุงเทพ ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
การเสวนาดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลและสร้างการมีส่วนร่วมในการสะท้อนมุมมองเกี่ยวกับการจัดตั้งกระทรวงกีฬาจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้มหาวิทยาลัยได้รับเกียรติจากคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล คณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC) และประธานสหพันธ์แบดมินตันโลก (BWF) เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมกับจะมีการเชิญแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธีด้วย และเพื่อให้การเสวนาในครั้งนี้ตอบโจทย์และเป็นประโยชน์ต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สำหรับการเตรียมการจัดตั้งกระทรวงกีฬาในอนาคตก็จะมีการเชิญคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากทุกภาคส่วนและหลากหลายสาขาวิชาชีพ อาทิ ผู้บริหารทางการกีฬา ผู้เชี่ยวชาญด้านด้านสังคมศาสตร์ ด้านเศรษฐศาสตร์ และสื่อมวลชนเป็นต้น ทั้งนี้จะมี “ป๋าแป๊” คุณยุทธพงศ์ วิชัยดิษฐ อดีตผู้อำนวยการและผู้ดำเนินข่าวกีฬาสถานีวิทยุ อสมท.FM 99 คลื่นเมืองไทยแข็งแรง เป็นผู้ดำเนินการเสวนา ขณะเดียวกันเพื่อให้โครงการเสวนาทางวิชาการในครั้งนี้เป็นหนึ่งในมิติ การสร้างการมีส่วนร่วมและประชาสัมพันธ์เพื่อการรับรู้ต่อสาธารณชน และผู้สนใจทั่วไปคณะทำงานจึงเตรียมการที่จะมีการแพร่ภาพผ่านระบบออนไลน์(ไลฟ์สด) ทางเฟซบุ๊ก สื่อมวลชนแขนงต่างๆ และเฟชบุ๊กศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตอีกด้วย
ด้าน ผศ.ดร.รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตกล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการเสวนาเรื่อง “ประเทศไทยกับ :กระทรวงกีฬาแห่งอนาคต”ภายใต้กูรูหรือคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์จากหลายหลายวิชาชีพมาร่วมถกและแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโปรเจคสำคัญที่ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตและภาคีเครือข่ายเข้าไปมีส่วนร่วมสร้างสรรค์ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อวงการกีฬาและสังคมไทย และที่สำคัญมุมองหรือแนวคิดของคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้าร่วมถกประเด็นในครั้งนี้คณะทำงานจะสรุปเพื่อนำส่งให้กับรัฐบาลผ่านนายกรัฐมนตรีเพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับนำไปใช้ในการเตรียมการจัดตั้งกระทรวงกีฬาต่อไป สำหรับความคืบหน้าของโครงการศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์จะรายงานรายให้ทราบเป็นระยะๆต่อไป หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร.02- 320 2777 ต่อ 1340 /097 -131 9527 และข้อมูลความเคลื่อนไหวทางเฟซบุ๊ก ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต