หัวอกคนถูกฟ้อง! "ต้า" ให้กำลังใจ "รถถัง" ลั่นคนแบบเราไม่ได้โง่แค่ซื่อสัตย์เกินไป

ต้า เฟ็ดเฟ่ หรือ ลิขิต สิทธิพันธุ์ ยูทูปเบอร์คนดัง โพสต์ให้กำลังใจ รถถัง จิตรเมืองนนท์ ยอดนักมวยไทยคนดังที่กำลังมีข่าวดราม่าและถูก ONE ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายสูงถึง 640 ล้านบาท ปมละเมิดสัญญา โดย “ต้า เฟ็ดเฟ่” โพสต์ว่า
“ขอส่งกำลังใจ ให้ รถถัง จิตรเมืองนนท์ ครับ ตอนผมล้ม ชายคนนี้ คือคนที่โทรมาหา ถามไถ่ และออกตัวช่วยเหลือ ผมเชื่อว่าเรื่องเอกสาร คนแบบพวกเราให้ใจหมด ไม่มีระเเวงเเม้เปอร์เซ็นเดียว เราไม่ได้โง่ ไม่ได้มักง่าย แต่รักและซื่อสัตย์ครับ แต่ทางการงาน จะบอกว่าผิด ก็ถูกต้องครับ หลังจากนี้ต้องปรับปรุงตัว คงระวังกันมากขึ้นครับ
ขอให้ทุกอย่างผ่านไปด้วยดี ได้รับความยุติธรรมครับ
รักรถถังครับ”
ทั้งนี้ ต้า เฟ็ดเฟ่ ก็ตกอยู่ในสถานการณ์เคสลักษณะเดียวกันกับ “รถถัง” หลังเจ้าตัวมีปัญหารุนแรงกับ ยัด เฟ็ดเฟ่
อดีตเพื่อนรัก ที่เคยทำงานร่วมกัน โดย “ต้า” ถูก “ยัด” ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย 10 ล้านบาท กรณีนำคลิปเดโม่ที่ตนเองผลิตไปใช้ ซึ่งทาง “ยัด” อ้างปมฮุบบริษัทและปลอมลายเซ็น
ขณะที่ “ต้า” ท้าให้เปิดหลักฐานและออกรายการเพื่อชี้แจงความจริง จนกลายเป็นดราม่าสิ้นสุดทางเพื่อน ซึ่งเวลานี้ก็ยังมีการโต้ตอบกันอย่างดุเดือดและต่อเนื่อง โดยไม่มีท่าทีจะสิ้นสุดง่ายๆเช่นกัน