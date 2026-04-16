ฟุตบอลหญิงไทยอัดดีอาร์คองโก 2-0 คว้าแชมป์รายการพิเศษฟีฟ่าซีรีส์ที่ราชบุรี

การแข่งขันฟุตบอลหญิงรายการพิเศษ FIFA Series 2026 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ณ ราชบุรี สเตเดียม
รอบชิงชนะเลิศ เมื่อช่วงค่ำวันที่ 15 เม.ย.ที่ผ่านมา ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย อันดับ 52 ของโลก ลงสนามพบกับ ดีอาร์ คองโก ทีมอันดับ 109 ของโลก
เกมในรอบรองชนะเลิศ ไทย ชนะ นิวแคลิโดเนีย 4-0 ส่วน ดีอาร์ คองโก ชนะ อินโดนีเซีย 7-1 ซึ่งเกมนี้ “โค้ชอัลเฟรด” เนติพงษ์ ศรีทองอินทร์ หัวหน้าผู้ฝึกสอน วางสี่ประสานในเกมรุกเป็น ธนีกานต์ แดงดา, ภัทรนันท์ อุปชัย, นาตาลี หงอสุวรรณ และ เสาวลักษ์ เพ็งงาม เป็นหน้าเป้า
เริ่มเกมมาเพียง 4 นาที ไทย มีโอกาสลุ้นยิงประตูขึ้นนำ มาทิลดา โมร์เตนส์สัน จ่ายบอลมาให้ ภัทรนันท์ อุปชัย ได้ยิงด้วยขวาในกรอบเขตโทษบอลพุ่งเฉียดเสาออกไป
ถัดมานาทีที่ 42 ไทย ได้จังหวะลุ้นยิงประตูขึ้นนำ จากลูกเตะมุม นาตาลี หงอสุวรรณ เปิดบอลเข้ากรอบเขตโทษมาถึง ภัทรนันท์ อุปชัย ได้ยิงด้วยขวาไปติดบล๊อคผู้เล่นดีอาร์ คองโก ก่อนถูกเคลียร์ออกมา
จากนั้นทั้งสองทีมพยายามเปิดเกมรุกเข้าใส่กันอย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่มีทีมใดทำประตูได้ ทำให้จบครึ่งแรก ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย เสมอกับ ดีอาร์ คองโก 0-0
ครึ่งหลังนาทีที่ 54 ไทย มีโอกาสลุ้นยิงประตูขึ้นนำ ชัชวัลย์ รอดทอง เปิดบอลจากฝั่งซ้ายเข้ากรอบเขตโทษมาถึง มาทิลดา โมร์เตนส์สัน ได้ขึ้นโหม่งบอลไปติดเซฟผู้รักษาประตูดีอาร์ คองโก ปัดออกหลังไป
ก่อนที่นาที 60 ไทย มาได้ประตูขึ้นนำ 1-0 จากลูกเตะมุม ชัชวัลย์ รอดทอง เปิดบอลเข้ากรอบเขตโทษมาถึง มาทิลดา โมร์เตนส์สัน ได้ขึ้นโหม่งบอลตุงตาข่ายเข้าไป
ต่อมานาทีที่ 90+4 ไทย มาได้ประตูปิดกล่องเป็น 2-0 วิรัญญา แกว่นกสิกรรม พาบอลขึ้นมาเองก่อนยิงไกลสุดสวยข้ามหัวผู้รักษาประตูดีอาร์ คองโก เข้าประตูไป
ช่วงเวลาที่เหลือ จบเกม ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย เอาชนะ ดีอาร์ คองโก 2-0 คว้าแชมป์ FIFA Series 2026 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ได้สำเร็จ
หลังจากนี้ ทีมงานสตาฟโค้ชฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย จะประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนเก็บตัว และเตรียมความพร้อมของทีม ก่อนลุยศึกเอเชียน เกมส์ 2026 ที่ประเทศญี่ปุ่น ในช่วงเดือนกันยายนนี้ ต่อไป