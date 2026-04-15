เผยตัวเลข ONE ฟ้อง “รถถัง” เรียกค่าเสียหาย 640 ล้านบาท ดำเนินคดีใน 3 ประเทศ

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



หลังจาก วัน แชมเปียนชิพ ออกแถลงเตรียมฟ้องร้องดำเนินคดีกับ รถถัง จิตรเมืองนนท์ อดีตแชมป์โลกมวยไทย ONE รุ่นฟลายเวต ฐานละเมิดสัญญาหลายครั้ง

ล่าสุดไมีด้รับรายงานจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ ระบุว่า มีการเรียกเงินค่าเสียหายในเพดานที่สูงที่สุด คือ 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 640 ล้านบาท จากการฟ้องร้องทั้งหมดรวม 3 ประเทศ

สำหรับสาเหตุที่ทำให้อดีตแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต โดน ONE ฟ้องร้องนั้น สืบเนื่องมาจากการที่ในช่วงหลัง เจ้าตัวมักออกมาไลฟ์สด หรือโพสต์ข้อความ ในเชิงทำให้องค์กรเสื่อมเสียชื่อเสียง ทั้งกรณีค่าตัวที่ได้รับ, ไฟต์การชก รวมไปถึงเรื่องล่าสุดคือการอ้างว่าถูกปลอมลายเซ็น

#ONE #รถถัง #ONEChampionship
#มวยไทย #ONEฟ้องรถถัง