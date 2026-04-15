“ซ้อเอ๋” โดดขวาง “ชาตรี-รถถัง” เบรกดราม่าสัญญาก่อนพังทั้งคู่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“ซ้อเอ๋” หัวหน้าค่ายจิตรเมืองนนท์ โพสต์ข้อความถึง “รถถัง-บอสชาตรี” ขอให้ทบทวนและจดจำสิ่งดีๆที่ทำร่วมกันมาก่อนที่เรื่องราวต่างๆจะเลวร้ายลงยิ่งกว่านี้ หลังทั้งสองเกิดปัญหาดราม่าใหญ่เรื่องสัญญา โดย One ได้สั่งฟ้อง รถถัง ไปแล้ว เมื่อวานก่อน

ล่าสุด “สุนทรี โลหะพืช” หรือ ซ้อเอ๋ หัวหน้าค่ายจิตรเมืองนนท์ ได้แชร์คลิปหลังเกม One 167 บนหน้าเฟซบุ๊ค​ “ซ้อเอ๋ เมืองนนท์” คลิปดังกล่าวเป็นคลิปที่ “รถถัง” สวมกอดกับ “บอสชาตรี” พร้อมเขียนข้อความระบุว่า

“ภาพความทรงจำที่ต่างคนต่างมีรอยยิ้ม คุณชาตรี มีรอยยิ้มที่งานออกไปได้ดี ประสบความสำเร็จทางธุรกิจ รถถัง มีความสุขที่ผลงานออกมาดีและได้รับชัยชนะและได้เงินมาเลี้ยงครอบครัว

จงทบทวนและจดจำแต่สิ่งดีๆที่มีให้กันตลอดมา ให้นึกถึงและมีสตินึกถึงวันแรกที่ร่วมเดินจนประสบความสำเร็จทั้ง 2 ฝ่าย ไม่ว่าอะไรจะเกิดขอให้ทั้ง 2 คนมีสติก่อนที่อะไรมันจะแย่ไปทั้ง 2 ฝ่าย”
“ซ้อเอ๋” โดดขวาง “ชาตรี-รถถัง” เบรกดราม่าสัญญาก่อนพังทั้งคู่
“ซ้อเอ๋” โดดขวาง “ชาตรี-รถถัง” เบรกดราม่าสัญญาก่อนพังทั้งคู่