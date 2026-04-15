“ซ้อเอ๋” โดดขวาง “ชาตรี-รถถัง” เบรกดราม่าสัญญาก่อนพังทั้งคู่

“ซ้อเอ๋” หัวหน้าค่ายจิตรเมืองนนท์ โพสต์ข้อความถึง “รถถัง-บอสชาตรี” ขอให้ทบทวนและจดจำสิ่งดีๆที่ทำร่วมกันมาก่อนที่เรื่องราวต่างๆจะเลวร้ายลงยิ่งกว่านี้ หลังทั้งสองเกิดปัญหาดราม่าใหญ่เรื่องสัญญา โดย One ได้สั่งฟ้อง รถถัง ไปแล้ว เมื่อวานก่อน
ล่าสุด “สุนทรี โลหะพืช” หรือ ซ้อเอ๋ หัวหน้าค่ายจิตรเมืองนนท์ ได้แชร์คลิปหลังเกม One 167 บนหน้าเฟซบุ๊ค “ซ้อเอ๋ เมืองนนท์” คลิปดังกล่าวเป็นคลิปที่ “รถถัง” สวมกอดกับ “บอสชาตรี” พร้อมเขียนข้อความระบุว่า
“ภาพความทรงจำที่ต่างคนต่างมีรอยยิ้ม คุณชาตรี มีรอยยิ้มที่งานออกไปได้ดี ประสบความสำเร็จทางธุรกิจ รถถัง มีความสุขที่ผลงานออกมาดีและได้รับชัยชนะและได้เงินมาเลี้ยงครอบครัว
จงทบทวนและจดจำแต่สิ่งดีๆที่มีให้กันตลอดมา ให้นึกถึงและมีสตินึกถึงวันแรกที่ร่วมเดินจนประสบความสำเร็จทั้ง 2 ฝ่าย ไม่ว่าอะไรจะเกิดขอให้ทั้ง 2 คนมีสติก่อนที่อะไรมันจะแย่ไปทั้ง 2 ฝ่าย”